Las mejores películas de 2020

Aunque los cines de nuestro país estuvieron cerrados durante la mayor parte del año, no tuvimos carencia de buenas películas en 2020. Servicios de ‘streaming’ como Netflix, Disney+ y Amazon Prime nos siguen ofreciendo una buena cantidad de entretenimiento que se puede disfrutar desde casa mientras la pandemia de COVID-19 continúa acechando. Ya hablamos de las mejores series de 2020 y ha llegado el momento de hacer lo mismo con las películas.

Antes que nada, una aclaración. Algunas de las películas de este listado fueron estrenadas internacionalmente en 2019, pero llegaron a los cines de Colombia o estuvieron disponibles mediante servicios de ‘streaming’ por primera vez para nuestro país en 2020.

Jojo Rabbit

Cuando el director Taika Waititi, a quien debemos comedias excelentes como What we do in the Shadows y Hunt for the Wilderpeople, reveló que iba a interpretar a Hitler, no sabíamos qué pensar al respecto. No debimos dudar de su genialidad.

Jojo Rabbit es la sátira definitiva sobre el nazismo. Nos hace reír con las ocurrencias de un niño que idolatra a Hitler sin despegar la mirada de las atrocidades cometidas por los nazis. Explica cómo es posible que todo un país se dejara convencer por un monstruo. Llegó en un momento en el que era terriblemente relevante.

1917

Los planos secuencia, esas tomas largas que pueden llegar a ser tan vistosas, se estaban convirtiendo en poco más que una forma de lucirse para Hollywood. Afortunadamente, el director británico Sam Mendez llegó para demostrarnos que este recurso fílmico todavía tiene mucho poder.

Esta es la historia de una desesperada misión durante la primera guerra mundial para impedir la muerte de cientos de soldados que se dirigen a una trampa. El ser narrada en tiempo real le da un impresionante sentido de urgencia y la cinematografía de Roger Deakins la convierte en una delicia para los ojos.

Parásito

La película que hizo historia en los Premios Óscar de 2020 es uno de los filmes más relevantes para la época en que vivimos. Aunque en ocasiones puede parecer una comedia, la historia de una familia coreana pobre que a punta de engaños comienza a trabajar para una familia rica es una tragedia sobre los horrores a los que nos somete el capitalismo.

No es solo un filme rico temáticamente, sino que es una maravilla a nivel visual. Tiene actuaciones memorables y un admirable trabajo de cinematografía. Es una de las pocas películas a las que le hemos dado una nota perfecta.

Mujercitas

La más reciente adaptación de clásico literario de Louisa May Alcott fue toda una sorpresa. La directora Greta Gerwig tomó una de las historias más conocidas del mundo y la presentó de una forma subversiva para que fuera una gran fábula feminista sin cambiar realmente los eventos de la obra original.

Pero si hay algo por lo que de verdad se destaca este filme son sus maravillosas actuaciones. Eso sí, nos cuesta bastante creer que el personaje de Florence Pugh tenga 13 años.

The Gentlemen

Tras una década dedicándose a dirigir ‘blockbusters’ para Hollywood, Guy Ritchie regresó al género que él mismo creó: historias de criminales británicos con muchos personajes, tramas enrevesadas e infinidad de divertidas complicaciones. ¿Saben qué? A pesar de su larga audiencia, Ritchie sigue siendo el rey de este ultra-específico tipo de películas.

Esta historia de un poderoso narcotraficante (Matthew McConaughey) que quiere dejar el negocio detrás está llena de estrellas. Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell y Hugh Grant se lucen en sus papeles.

La Vieja Guardia

Justo cuando los grandes ‘blockbusters’ de verano basados en cómics comenzaron a hacernos falta, Netflix nos ofreció exactamente lo que necesitábamos para llenar ese vacío. Esta película, basada en la obra de Greg Rucka y Leandro Fernández, tiene las excelentes secuencias de acción y los carismáticos ‘superhéroes’ que no pudimos ver en la pantalla grande.

La Vieja Guardia sirve también para confirmar algo que ya sabíamos: Charlize Theron es una de las mejores estrellas de acción de la actualidad. Aquí pueden encontrar nuestra reseña.

Bill y Ted Salvando el Universo

La obsesión de Hollywood por revivir franquicias que alguna vez fueron populares a veces raya en lo absurdo. Pero en ocasiones hay verdaderas joyas que nacen de esa fiebre. Bill y Ted Salvando el Universo no solo sirve para recordar a los personajes con los que Keanu Reeves y Alex Winters nos hicieron reír hace 30 años.

Esta nueva aventura a través del tiempo nos da una bella lección sobre nuestro propósito en la vida y lo que es vivir con grandes expectativas a cuestas. Además, cuenta con la presencia de la bella y talentosa Samara Weaving. Cada vez que la vemos nos convencemos más de que va a ser toda una estrella.

Pienso en el Final

Esta película es muy, muy rara. Pero quienes hemos seguido el trabajo de Charlie Kauffman —responsable de ¿Quieres ser John Malkovich? y Anomalisa— no esperábamos menos de este cineasta. Esta es la historia de una chica que va a visitar a los padres de su novio, pero el viaje está lleno de situaciones extrañas como personajes que envejecen de un momento a otro y escenarios imposibles.

Lo que hace especial a esta clase de películas es la forma en que abren espacio a la discusión. Es muy divertido hablar con otros para tratar de analizar lo que vimos y exponer nuestras teorías al respecto. También podemos buscar una explicación en Internet, ¿pero cuál es la gracia de eso?

La Cacería

En 2019, la sinopsis de una película desató un escándalo tan grande que enojó hasta al mismo presidente de Estados Unidos y tuvieron que aplazar su estreno. Su nombre es La Cacería y este año pudimos ver que se trató de una entretenida y violenta sátira sobre la polarización política que sufre el país del norte.

Su planteamiento la hacía ver como una película que pondría a la ultra-derecha como héroes en contra de ‘malvadas personas de izquierda’, pero nada más alejado de la realidad. Este filme señala tanto la idiotez de la derecha como la falsa apariencia de progresismo de los ricos de ‘izquierda’. Mención especial a la actriz Betty Gilpin. Esta mujer TIENE que convertirse en la próxima gran estrella de acción.

Soul

La más reciente película de Pixar es otra de las pocas en recibir una nota perfecta de nuestra parte. La historia de Joe, que no va a dejar que la muerte se entrometa en su camino para convertirse en el músico que siempre quiso ser, está llena de risas y nos da un bello mensaje sobre las razones por las que vivimos.

Es una lástima que no hayamos podido ver este filme animado en la pantalla grande porque definitivamente es una de las mejores películas de 2020. Es maravilla a nivel visual, tiene una banda sonora de lujo y es posible que nos deje reflexionando sobre nosotros mismos.

Otra película que queremos recomendar es la genial Aves de Presa, que curiosamente terminó convertida en la mejor película de ‘superhéroes’ del año. Incluso si no les gustan los musicales, deberían darle una mirada a Hamilton en Disney+. Por su parte, Enola Holmes nos ofrece mucha diversión sin complicaciones.