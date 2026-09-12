Melty Blood: Twi-Lumina, nuevo tráiler confirma la fecha de lanzamiento y cómo pelea White Len

Durante las finales de EVO Japan 2026 conocimos que Melty Blood: Twi-Lumina estaba en desarrollo. Ahora Aniplex of America, French-Bread y Type-Moon presentaron un nuevo tráiler de Melty Blood: Twi-Lumina, una versión actualizada de Type Lumina, juego que debutó en el año 2021. Esta nueva entrega incluirá cambios importantes en el sistema de combate, los cuales buscan acercar más el título de French-Bread al público actual de los juegos de pelea.

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Además, en Melty Blood: Twi-Lumina se añadirán múltiples personajes a la plantilla, siendo White Len —cuyo diseño corrió a cargo de Takashi Takeuchi.— la primera confirmada y cuya jugabilidad se puede ver previamente en el nuevo adelanto. El juego dispondrá de un nuevo modo historia redactado por Kinoko Nasu, guionista de Type Lumina, acompañado por nuevas animaciones de batalla en 2D. Adicionalmente, los desarrolladores han confirmado que Melty Blood: Twi-Lumina contará con textos en español, inglés, japonés, francés y portugués. Todo esto sumado a los ya clásicos modos local y en línea.

¿Quién es Len?

El tráiler destacó la presencia de Len, personaje que es la heroína principal en la historia de Kagetsu Tohya y también aparece en Melty Blood Re-ACT. Len es un espíritu de la naturaleza y familiar de Shiki Tohno, con quien mantiene un contrato tras los eventos de Kagetsu Tohya. Originalmente fue creada por un mago extraordinario hace siglos y estuvo bajo el cuidado de Arcueid Brunestud, aunque debido a su naturaleza, no pudo formar un vínculo formal con ella. En la cronología de la serie, Len reside en la Mansión Tohno y ha enfrentado a White Len para resolver sus propios conflictos. Su regreso como personaje jugable en Melty Blood: Twi-Lumina re afirma su relevancia en la historia de la franquicia de Type Moon.

¿Cuándo sale Melty Blood: Twi-Lumina?

Afortunadamente, no tendremos que esperar mucho para jugar esta versión actualizada de Lumina. Ya que, el lanzamiento oficial de Melty Blood: Twi-Lumina está programado para el 22 de abril de 2027 y estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox One y PC vía Steam. Debido a que aún faltan alrededor de siete meses para su llegada al mercado, los desarrolladores realizarán anuncios adicionales sobre nuevos personajes e información complementaria conforme se aproxime la fecha de estreno. Con este anuncio, la franquicia originada en PC durante el año 2002 reafirma su vigencia tras 24 años de trayectoria en la industria.

Fuente: canal oficial de TYPE-MOON GAMES en YouTube







