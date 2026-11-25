Tras su anuncio original en mayo de este año, Melty Blood: Twi-Lumina se prepara para su lanzamiento, el cual agregará juego de Type Moon y French Bread nuevos personajes como Len, White Len y Satsuki Yumizuka. Estos tres personajes protagonistas de los más recientes avances de jugabilidad se sumarán a ya amplia selección de combatientes con los que cuenta Melty Blood: Type Lumina junto a un nuevo sistema de combate y crossplay.

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¿Cuál es la fecha de lanzamiento, ediciones e incentivos de precompra de Melty Blood: Twi-Lumina?

El lanzamiento oficial de Melty Blood: Twi-Lumina está programado para el 22 de abril de 2027 en PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox One y PC vía Steam. En formato digital, el título se comercializará en dos presentaciones con distintos precios según la consola:

Edición Estándar: Incluye el juego base y tendrá un precio de $39.99 USD en PS5, PS4, Nintendo Switch 2, Xbox One y Steam, mientras que en la Nintendo Switch original costará $36.99 USD .

Incluye el juego base y tendrá un precio de en PS5, PS4, Nintendo Switch 2, Xbox One y Steam, mientras que en la Nintendo Switch original costará . Digital Deluxe Edition: Tendrá un valor de $49.99 USD en PS5, PS4, Nintendo Switch 2, Xbox One y Steam, y de $46.99 USD en Nintendo Switch. Además del juego principal, añade el libro digital Melty Blood: Twi-Lumina, una publicación de 90 páginas con arte adicional de los personajes, ilustraciones especiales y un manga extra dibujado por Metarogu.

Para quienes adquieran Melty Blood: Twi-Lumina en Nintendo Switch, se habilitará el Nintendo Switch 2 Edition Upgrade Pass por $3 USD, el cual permite actualizar el título a la versión de Nintendo Switch 2. Por último, quienes realicen la precompra recibirán como incentivo las voces de anunciador de Len, White Len y Satsuki Yumizuka.

¿Cuáles son las novedades en modos y sistema de combate que tendrá Melty Blood: Twi-Lumina?

En el apartado jugable, Melty Blood: Twi-Lumina introducirá ajustes importantes en su sistema de batalla mediante dos mecánicas principales: Gauntlet y Rapid Beat. Por un lado, la mecánica Gauntlet funcionará como una herramienta defensiva y táctica diseñada para castigar a los oponentes que presionen demasiados botones de forma descuidada. Por otro lado, el sistema Rapid Beat permitirá ejecutar secuencias de combos durante los enfrentamientos.

Además de las mejoras en el combate, el juego incluirá el nuevo Grand Scenario Mode. Se trata de un modo historia escrito por Kinoko Nasu que destacará por ofrecer una historia con rutas ramificadas, donde las decisiones que tomen los jugadores a lo largo de sus partidas determinarán el acceso a diferentes finales.

Fuente: canal oficial de Type Moon Games en YouTube