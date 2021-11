La franquicia de juegos de estrategia en tiempo real (RTS) de Men of War vuelve a traernos un nuevo título. Después de unos cuantos años sin mostrarnos nada nuevo, finalmente la distribuidora rusa 1C Entertainment ha anunciado el proyecto de Men of War II en colaboración con la desarrolladora ucraniana Best Way.

Men of War es una de las franquicias reconocidas ampliamente por tocar el contexto de la Segunda Guerra Mundial desde el género de los juegos de estrategia en tiempo real. A la par de Company of Heroes (de Relic Entertainment, desarrolladora de Age of Empires IV), Men of War ha hecho que miles de jugadores recreen reconocidos combates de esta época tan violenta del siglo XX.

Si bien no se ha dado una fecha específica de lanzamiento, la página de Steam de Men of War II revela que estará disponible en algún momento del 2022.

¿Qué contendrá Men of War II?

Se sabe que este título contendrá un sistema de control de territorios que implicará ganar terreno en vez de capturar ciertos puntos específicos del mapa para la victoria. Además, se dispondrá de tres bandos (Aliados, Soviéticos y Alemanes), 45 batallones y unos 300 modelos de vehículos.

Habrá dos tipos de campaña, una desde el lado Aliado y otra desde el lado Soviético, ambas en confrontación con Alemania. También se ha mejorado la calidad gráfica y sonora, y se promete poder vivir hasta partidas en línea de cinco contra cinco jugadores (humanos o de la máquina).

Por último, se menciona que todos los elementos del terreno y estructuras (puentes, árboles, montañas, etc.) serán relevantes para los combates, pues servirán de cobertura y hasta para preparar emboscadas.

Vía: PC Gamer.

Fuente: 1C Entertainment.