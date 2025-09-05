21 años no han hecho mella en Naked Snake y Metal Gear Solid Delta despachó un millón de copias en su primer día

Desde su lanzamiento en 2004, no esperábamos que Metal Gear Solid 3: Snake Eater regresara más de dos décadas después en un nuevo motor de juego, sin Hideo Kojima y con éxito de ventas entre las nuevas generaciones que poco parecería importarles la tragedia de la familia Snake. Konami anunció que los despachos totales de copias físicas y ventas digitales de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, superaron el millón de unidades en todo el mundo el pasado 28 de agosto, día de lanzamiento del ‘remake’ para PC (Steam), PS5 y Xbox Series X/S. Con estos números es probable que el nuevo equipo de desarrolladores encargado trabaje en futuros ‘remakes’ de MGS, que podría variar entre 1, 2 y 4, solo contando juegos básicos.

MGS Delta incluye la gran mayoría de contenido del juego original, sin alteraciones a la historia o escenarios e incluso con las mismas voces, no regrabaciones –con pequeñas excepciones como controles–. En el caso de los minijuegos, estos recibieron las debidas modificaciones en Unreal Engine 5. En Snake vs. Monkey (PlayStation 5 y PC) juegas como Solid Snake y debes reunir a todos los simios fugitivos de Ape Escape que andan sueltos en cada fase, con cameos de Astro Bot. En Snake vs. Bomberman (Xbox Series X/S) te enfrentas a múltiples Bomberman del planeta Bomber con la única arma posible: bombas. Hay hasta cameos de Otacon y Mei Ling.

Modo de Snake vs. Bomberman para consolas Xbox Series X/S vía Game Informer.

‘Guy Savage Delta’, también conocido como ‘Nightmare’, es el regreso de la pesadilla carcelaria de Snake en una versión completamente renovada que captura la esencia del original, con la estética de PlatinumGames. Puedes activar la secuencia de pesadilla durante el juego o completando el modo historia para desbloquearla como aplicación extra.

También puedes encontrar cartuchos de película de 8 mm, que llevan en secreto los soldados enemigos, para desbloquear divertidas escenas alternativas en el Teatro Secreto. Puedes encontrar escenas del modo original, así como videos nuevos con el motor actual. Por último, ‘Fox Hunt’ (lanzamiento en otoño del 2025) es un nuevo modo multijugador en línea, ambientado en el mismo mapa que la historia principal. Este utiliza elementos de sigilo y supervivencia para ofrecer una emocionante experiencia de juego de escondidas.



