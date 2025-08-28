Metal Gear Solid Delta: regalos que otorgan las respuestas a la pregunta ¿qué juego de MGS te gusta?

Como en el juego original de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, al comenzar a jugar Metal Gear Solid Delta se te hace una pregunta relacionada con la franquicia, que puedes responder de forma sincera. Ahora bien, según una de las respuestas elegidas son las recompensas o regalos que obtienes como apoyo en las operaciones militares de Naked Snake. La edición HD de MGS3 –basada en Subsistence– básicamente mantenía estas mismas preguntas, que son replicadas en la versión de la Master Collection Vol. 1 para plataformas actuales.

Estas no alteraban drásticamente la experiencia, aparte de la opción MGS3.

«¡Estoy jugando a la serie de MGS por primera vez!» no brindaba un cambio en especial.



«¡Me gusta MGS1!» causaba que la barra de estamina o resistencia descendiera más lento durante la Misión Virtuosa.



La respuesta de «¡Me gusta MGS2!» mostraba una introducción especial durante la Misión Virtuosa, relacionada con la máscara de Raikov, chiste común con Raiden.



«¡Me gusta MGS3!» desbloqueaba de inmediato en Subsistence de PS2 las dificultades Extremo y Extremo Europeo, todas las escenas cinematográficas del Teatro Demo, todos los niveles de Snake vs Monkey, el Teatro Secreto del disco 2 Persistence y el Modo Duelo. Además, comenzabas el juego con todos los uniformes de camuflaje y pinturas faciales adicionales exclusivos de Subsistence.

En Metal Gear Solid: Snake Eater 3D, a las preguntas anteriores se sumaron MGS4 y Peace Walker, los últimos dos lanzamientos antes de aquel en 3DS para el año 2012. «¡Me gustan todos los juegos de MGS!» también fue una opción añadida. La respuesta de MGS4 brinda el camuflaje DPM, Peace Walker el camuflaje Banana y la de todos los juegos el camuflaje Granada. Sin embargo, «¡Estoy jugando a la serie de MGS por primera vez!» brinda los camuflajes mencionados y el de Momia.

Recompensas y regalos en Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Las recompensas vuelven a cambiar en el nuevo ‘remake’ de Metal Gear Solid 3: Snake Eater y aquí te mostramos todos los camuflajes o pinturas faciales que obtienes al elegir una respuesta.

A la pregunta: ¿Qué juego de Metal Gear Solid (MGS) te gusta?

Respuesta: «¡Estoy jugando a la serie de MGS por primera vez!»

Regalo: Uniforme Momia, no sufrirás heridas que necesiten vendajes.

Respuesta: «¡Me gusta MGS1!»

Regalo: Uniforme DPM (duplica la recuperación de salud) y Uniforme Desierto Auscam (reduce 1/3 del daño).

Respuesta: «¡Me gusta MGS2!»

Regalo: Uniforme Tigre del Desierto, lo silenciadores tienen uso ilimitado.

Respuesta: «¡Me gusta MGS3!»

Regalo: Uniforme Flecktarn, las baterías no son consumidas.

Respuesta: «¡Me gusta MGS4!»

Regalo: Pintura facial Verde (medidor de agarre no se agota) y Pintura facial Marrón (nivel de oxigeno no se agota).

Respuesta: «¡Me gusta MGS Peace Walker!»

Regalo: Uniforme Plátano, ninguna comida hace daño a Snake y todas saben bien.

Respuesta: «¡Me gusta MGS5!»

Regalo: Pinturas faciales de banderas nacionales, sin efectos adicionales.

Respuesta: «¡Me gustan todos los juegos de MGS!»

Regalo: Uniforme Granada, otorga granadas infinitas.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ya está disponible para PS5, Xbox Series X/S y PC (Steam). Encuentra también todas las 64 ranas Kerotan y 64 patos GA-KO en nuestra guía especializada.