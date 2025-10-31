Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Fox Hunt y todo lo que sabemos de la actualización 1.2.1

La Actualización 1.2.1 para Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ya está disponible para las plataformas PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam. Este no es un simple parche de corrección. Ya que, tiene como principal motivo agregar nuevo contenido y mejoras técnicas significativas.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater todo lo que llega con la actualización

El modo multijugador en línea Fox Hunt, el cual hace su debut junto a la actualización 1.2.1 enfrenta a 12 jugadores en una mecánica similar al juego del “escondite”. Desafortunadamente, Fox Hunt no cuenta con juego cruzado y por el momento se siente más como una prueba para algo que pueden estar cocinando para un futuro.

En cuanto a los cambios de la actualización o parche 1.2.1 de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, los usuarios de Steam ahora cuentan con soporte oficial para pantallas de ultra anchas (21:9). Es importante destacar que, aunque el juego se renderiza en ultra ancho, las escenas cinematográficas y ciertos menús se mantienen bloqueados en 16:9. Además, algunos elementos de la interfaz de usuario conservan su posición original. Además, la versión para PC incorpora una herramienta interna que permite a los jugadores visualizar los componentes de su PC dentro del juego.

La actualización también ofrece soporte ajustes para aquellos que juegan en la consola de Sony. Los jugadores de PlayStation 5 Pro ahora tienen la opción de seleccionar su modo de renderizado preferido, lo que les permite gestionar el rendimiento gráfico según su gusto.

Una mejora de jugabilidad implementada en todas las plataformas es la adición de una opción para fijar la distancia de la cámara cuando se utiliza el estilo de control moderno. Finalmente, se ha mejorado la estabilidad general del rendimiento en todas las versiones. Específicamente, se resolvieron problemas de audio críticos, incluyendo la corrección de música de fondo ausente en ciertas escenas y el ajuste de la sincronización entre las acciones del jugador y la finalización de la música. También se solucionó un error que impedía la correcta activación de acciones específicas del personaje Raikov.

Fuente: Konami