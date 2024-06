Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, nuevo tráiler del ‘remake’ para actual generación

No hay fecha de lanzamiento.

Konami abre de nuevo las compuertas de Metal Gear además de Silent Hill. El ‘remake’ de Metal Gear Solid 3: Snake Eater se dejó ver nuevamente durante la presentación Xbox Game Showcase. El ‘remake’ Metal Gear Solid Delta: Snake Eater nos pone otra vez en las botas de Naked Snake a través de una peligrosa jungla soviética. Si bien los gráficos y el juego son hechos desde cero, las voces permanecen idénticas a las originales, encabezadas por David Hayter como Snake, futuro Big Boss. El de «verdad», no el de MGSV: The Phantom Pain.

El nuevo tráiler de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater presenta varias de las áreas que recorre Snake en su lucha por detener a la Unidad Cobra, el coronel Volgin y los planes de construir un tanque con capacidad de lanzar misiles nucleares. El juego, sin embargo, todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento. Aunque de acuerdo con un video de Sony publicado a comienzos del año, el ‘remake’ Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sería uno de sus lanzamientos importantes para 2024 en PS5.

De vuelta a la selva

Por medio de Unreal Engine 5, todos los personajes de Snake Eater cobran nueva vida con animaciones de última tecnología. El sistema de batalla ha sido actualizado y mejorado, pues el daño hace efecto en el cuerpo y la ropa del desnudo Snake. Rasguños y heridas de bala se reflejan en tiempo real, e incluso tras las debidas curaciones, las cicatrices permanecen. Cada jugador puede contar su propia historia a punta de heridas de guerra.

『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』

最新映像公開!



原作の核はそのままに、没入体験が進化を遂げる。



『METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER』を原作としたリメイク作品。… pic.twitter.com/BJUrThLM0h — メタルギア公式 (METAL GEAR) (@metalgear_jp) June 9, 2024 Voces en japonés

Este juego fue anunciado en mayo del 2023 durante un State of Play. La inclusión del símbolo Δ o Delta, de acuerdo con Konami, es para simbolizar los cambios hechos al juego original lanzado en 2004. Sin embargo, aún con los cambios gráficos y jugables, Konami no grabará nuevas voces sino que utilizará las mismas del juego base. Del mismo modo, la historia de MGS3 no será reimaginada ni alterada en Delta.

Vía: Xbox Twitter