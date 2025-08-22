Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Reseña (PC)

Desde el PlayStation Showcase del 2023 fue revelado de manera oficial el proyecto Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Dos años después de este anuncio, por fin hemos tenido la oportunidad de jugar el remake del que para muchos es uno de los mejores títulos de la PlayStation 2. Es así que en nuestra reseña de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, les contaremos todo lo que experimentamos regresando a las selvas de rusia y reviviendo el génesis de la leyenda de Big Boss.

Una historia que envejece como el vino

La historia es un punto fundamental cuando hablamos de Metal Gear y la de Snake Eater es una de las mejores de la franquicia. El juego se desarrolla en 1964, durante la Guerra Fría. Nosotros controlamos a Naked Snake y debemos rescatar al científico soviético Nikolai Sokolov, el cual se encuentra desarrollando el arma experimental llamada Shagohod. Sin embargo, antes de poder cumplir con su misión, Snake es traicionado por su mentora, The Boss, quien deserta a la Unión Soviética junto con su unidad Los Cobras llevándose consigo ojivas nucleares estadounidenses y al Shagohod. Sumado a esto, Volgin dispara un Davy Crokett a una instalación soviética, lo que provoca un incidente internacional.

La historia de MGS 3 se podría comparar con alguna de las aventuras de James Bond, solo que no se toma tan en serio y le permite al jugador tener momentos divertidos y no tan filosoficos como en MGS 2.

A lo largo de la historia, Snake se ve envuelto en una densa trama política llena de espías y traiciones que poco a poco lo llevarán a obtener el título de Big Boss. Además, de la historia, Metal Gear Solid 3: Snake Eater destaca por sus personajes. El desarrollo de Naked Snake, Ocelot y el peso que tiene para la trama la presencia de The Boss son suficientemente fuertes para mantener al jugador expectante y con ganas de conocer más de estos personajes. Adicionalmente, otros personajes como Eva, Zero y Para-Medic —a pesar de no tener un desarrollo tan interesante— tienen interacciones memorables con Naked Snake. Esto sin restarle importancia a los jefes: la unidad Cobra y Volgin, cuyos enfrentamientos son memorables.

Metal Gear Solid Delta Snake Eater es un remake para las nuevas generaciones

La jugabilidad se centra en el uso del camuflaje y el CQC (Close Quarter Combat). El sistema de camuflaje nos permite usar pintura facial y diferentes uniformes para mezclarnos con el entorno. Si usamos la combinación correcta podemos ser indetectable para los enemigos. Por otro lado, el CQC es un sistema de combate cuerpo a cuerpo, con el cual podemos inmovilizar, interrogar y noquear a los enemigos sin hacer ruido. Esto es esencial para no alertar a los guardias cercanos u obtener información de ellos como frecuencias de radio, o ubicación de objetos, entre otras.

Otra mecánica es la gestión de heridas y alimentos. Si nos lesionamos, tendremos que ir al menú de “curación” para tratar las heridas de Snake. También es necesario que Snake coma alimentos que encuentras en el entorno para reponer su barra de resistencia. En caso de que dejemos que Snake aguante hambre, se verá afectada su puntería, capacidad de movimiento y el sonido de su hambriento estómago alertará a los enemigos cercanos. Estas mecánicas se combinan para crear una experiencia de juego única, que te obliga al jugador a ser estratégico y cuidadoso en cada paso que das y hasta hacer una debida gestión de sus recursos.

Desde las opciones del juego se pueden cambiar las regiones de las revistas.

Un remake satisfactorio y muy conservador

Desde antes de su lanzamiento sabemos que Metal Gear Solid Delta Snake Eater es un remake 1:1 del juego del 2004. Sin embargo, Delta cuenta con algunas mejoras de calidad de vida que ayudan a los cambios de camuflaje o hacer más dinámico el uso de la radio. Adicionalmente, Metal Gear Solid Delta Snake Eater cuenta con todas las mejoras jugables que ha venido teniendo MGS 3 a lo largo de sus diferentes relanzamientos. También, para aquellos que quieran rememorar el juego original se puede elegir la opción de control clásico que tuvo MGS 3 en su debut para PlayStation 2.

Además de las ranas Kerotan, en Metal Gear Solid Delta Snake Eater también hay 64 patos GAKO que desbloquean una recompensa nueva.

Quizás el cambio más notable —sobre todo para los que han jugado cada una de las versiones de MGS 3— es el nuevo modo de control, la libertad de la cámara y poder caminar agachado. En todos los demás aspectos jugables se mantiene la esencia de la versión presente en Metal Gear Solid HD Collection. Esto si bien es un punto positivo, personalmente pienso que ha sido una oportunidad desaprovechada para haber implementado el completo CQC de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Desafortunadamente es difícil no hacer esta comparación, en especial cuando se aprecia que algunas de las animaciones de los enemigos se pueden ver algo acartonadas para los estándares actuales.

El lipsync ha sido adecuado para la versión con doblaje al inglés

Metal Gear Solid Delta Snake Eater cuenta con un modo foto con múltiples opciones de filtros de imagen, pero algo limitado con las opciones de movimiento de cámara. Otros extras como el teatro de demostración y el teatro secreto también están incluidos en este remake. Estos extra, junto con el modo Snake contra simios e incluso el remake de la pesadilla, brindan suficiente contenido tanto para los nuevos jugadores, como para aquellos veteranos de la franquicia de Konami. En cuanto a gráficos, Metal Gear Solid Delta Snake Eater se beneficia enormemente del uso del Unreal Engine 5 con escenarios hermosos llenos de vida. Esto sin restarle importancia a la mira en tercera persona, mejoras de IA y sonido original sin la compresión que tuvo el título de PS2 por motivos de espacio.

Metal Gear Solid Delta Snake Eater cuenta con nuevos easter eggs. La pesadilla tambien cuenta con su versión Delta.

En cuanto al modo multijugador tendremos que tener paciencia. Ya que, Fox Hunt no está disponible con el lanzamiento de Metal Gear Solid Delta Snake Eater y se espera que a final de año sea agregado al juego mediante una actualización.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 9.2 Calificación general

Reseña hecha con una copia digital de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater para Steam provista por Konami. El juego también está disponible en PlayStation 5 y Xbox Series.