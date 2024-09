Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ya es jugable de principio a fin, pero la fecha de lanzamiento es un misterio

El ‘remake’ de Metal Gear Solid 3 o Metal Gear Solid Delta: Snake Eater volvió a ser el tema central en la última transmisión de Metal Gear Production Hotline presentada por Konami. Si bien los desarrolladores aún no están dispuestos a comprometerse con una fecha de lanzamiento para Metal Gear Solid Delta, sí respondieron a las preguntas (y acusaciones) de los fanáticos sobre la nueva entrega en la aclamada –por ‘millennials’– franquicia.

«Desafortunadamente, todavía no podemos mencionar una fecha», afirmó el productor Noriaki Okamura. «Estamos trabajando muy duro en el desarrollo, lo prometo, pero todavía no estamos en la etapa en la que podemos decir con seguridad exactamente cuándo estará disponible. Puedo decirte que, de principio a fin, todo el juego ya es jugable, por lo que sabemos que no van a pasar años y años. Nada de eso, estoy bastante seguro».

El prólogo ‘Virtuous Mission’ también se podrá jugar en el salón de exposiciones del Tokyo Game Show a finales de este mes, por lo que parece que Konami confía en el estado actual del juego si está dispuesto a mostrarlo a todo el público.

«Como desarrolladores, queremos tomarnos nuestro tiempo para asegurarnos que todo se haga bien. Así que, tan pronto como tengamos una imagen más clara, lo escucharán aquí en la Hotline también. Pero hasta que lleguemos a ese punto, tengo que pedirles paciencia mientras trabajamos», concluyó Okamura.

El pasado junio, supuestamente se filtró la fecha de lanzamiento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater para el 17 de noviembre. Esto, sin embargo, sigue siendo algo sin validar hasta nuevo aviso.