Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 ¿elimina la consola PS3 de MGS4? ¿Pero el comentario Blu-ray de Otacon? ¿Y el DualShock de Snake?

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 se lanza para PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch y Switch 2 el 27 de agosto, brindando finalmente a los jugadores de plataformas actuales una oportunidad de disfrutar Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker y Metal Gear Solid: Ghost Babel. Antes de su lanzamiento, Konami ha puesto a disposición los manuales digitales de los juegos y entre ellos el de la versión para Switch de MGS4. Si bien ya sabíamos que el iPod y las revistas Playboy se mantienen, todo lo relacionado con PS3 es la cuestión.

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El manual de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, incluye una captura de pantalla del menú de pausa que muestra una transmisión en vivo de Sunny a bordo del Nomad. En la versión original, se puede ver una consola PlayStation 3 sobre la mesa en algunas escenas, y la consola permanece presente en las versiones de PS5, Xbox Series X/S y PC. Sin embargo, las versiones de Nintendo Switch y Switch 2 parecen haber eliminado el sistema PS3, reemplazándola con lo que podrían ser figuras GA-KO.

Nintendo Switch y Switch 2.

PS5.

Xbox Series X/S.

Posterior a esto, Konami cambió la imagen del manual en la versión de Switch, a una donde se podía apreciar la consola PS3. Sin embargo, volvió a cambiarla para dejar la imagen que estaba originalmente sin el sistema. Por esta razón no podemos confirmar la ausencia en las versiones de Switch y Switch 2 sino hasta el lanzamiento de la colección.

En MGS4 hay una línea de diálogo famosa en la que Otacon comenta sobre la mecánica de intercambio de discos del juego original, diciendo: «¡Oh, espera! ¡Estamos en PlayStation 3! Es un disco Blu-ray. De doble capa, además, no hay necesidad de cambiarlo». Se espera que tal conversación permanezca intacta en PS5, Xbox Series X/S y PC, pero la misma queda en duda para Switch y Switch 2. Es posible que sea eliminada por completo o solo se añada una aclaración en alguna parte.

Además de esto, está el DualShock 3 que Snake usa para controlar el pequeño Metal Gear Mk. II, el cual Konami no ha cambiado por Joy-Con, como ilustra el mismo manual digital del juego para Switch.

Conoce también las resoluciones y velocidad de fotogramas (fps) para Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 en PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 y PC.