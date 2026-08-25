Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 — Reseña (PC)

Konami lanzará oficialmente al mercado Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 el 27 de agosto. Esta nueva colección reúne tres títulos de la icónica saga de sigilo creada por Hideo Kojima. Tras un primer volumen que agrupó los primeros juegos de la franquicia, este segundo volumen se enfoca en rescatar a MGS 4, un juego que se encontraban atrapado en PlayStation 3. Es así que en nuestra reseña de la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, les contaremos cómo se desempeña la cuarta entrega en su debut en plataformas actuales y todo lo que tiene esta segunda colección de Metal Gear.

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¿Cuál es el contenido de la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2?

Este segundo volumen está compuesto por dos de los juegos canónicos de la franquicia, los cuales son Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, lanzado originalmente en 2008 para PlayStation 3, y Metal Gear Solid: Peace Walker, que debutó en PlayStation Portable (PSP) en 2010. Junto a estos títulos, la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 incluye el juego Metal Gear: Ghost Babel, el cual regresa por primera vez desde su lanzamiento original para Game Boy Color en el año 2000.

En cuanto al contenido extra, en la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 se incluyen los libros digitales: Screenplay Book y Master Book para los títulos principales, los cuales contienen el guión detallado, guías de estrategia para encontrar secretos y datos sobre los personajes. Adicionalmente, la colección cuenta con la Metal Gear Solid 4 Database, la cual estaba incluida también en el lanzamiento original de MGS 4 para PlayStation 3. Para terminar el contenido adicional, Konami ha agregado algunos temas musicales.

Desafortunadamente, la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 prescinde —nuevamente— de otras entregas de la saga que formaron parte de la era portátil como Metal Gear Solid: Portable Ops y la saga spin off Metal Gear Acid de PSP. Adicionalmente, en este segundo volumen tampoco se encuentra Metal Gear Rising y no incluye el modo multijugador Metal Gear Online presente en el MGS4 original. Así que una posible Metal Gear Solid: Master Collection Vol.3 centrada en solo spin offs no se ve tan descabellada.

La versión HD de Metal Gear Solid: Peace Walker sigue siendo igual de solida

Metal Gear Solid: Peace Walker, en la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, mantiene la calidad vista en la versión del 2011 que hizo parte de la MGS: HD Collection. La jugabilidad de este título se estructura en misiones breves, diseñadas originalmente para sesiones de juego portátiles en la consola PSP. A través de ellas, el jugador gestiona y expande la Mother Base, reclutando soldados en el campo de batalla mediante el sistema de extracción por globo (fulton) para desarrollar nuevo armamento y equipamiento. Esta mecánica de gestión sirvió para Kojima Productions como base directa para las mecánicas de gestión de Metal Gear Solid V.

La historia de Metal Gear Solid: Peace Walker se ambienta en la época de la Guerra Fría con elementos de ciencia ficción y explica cómo poco a poco Naked Snake tomá con más propiedad su faceta como Big Boss. En cuanto a su apartado visual, el juego presenta sus secuencias cinematográficas ilustradas en dos dimensiones estilo novela gráfica, creadas por el artista Ashley Wood.

En esta compilación se han integrado versiones de mayor calidad de dichas ilustraciones; sin embargo, el contraste entre el estilo visual de cómic y los modelos tridimensionales tradicionales de la saga sigue sintiéndose ajeno a la estética habitual de la franquicia y más cuando no se ejecuta en una consola portátil. A nivel de jugabilidad, el diseño de los combates contra jefes finales exige del jugador mucha paciencia. Ya que, estos son enfrentamientos prolongados contra grandes vehículos blindados y mechas. Estas batallas son repetitivas y poco memorables en comparación con el estándar de la franquicia creada por Kojima. Afortunadamente, en comparación con MGS4, Peace Walker si mantiene su multijugador en línea.

¿Luego de ser exclusivo de PS3, qué tal corre Metal Gear Solid IV: Guns of the Patriots en el segundo volumen de la Master Collection?

Dejando de lado Peace Walker, no podemos negar que lo más interesante de la esta segunda colección es la presencia de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Ya que, el juego permaneció atrapado en PlayStation 3 desde su lanzamiento en 2008. Esto debido a la compleja arquitectura del procesador Cell de dicha consola y a temas de licencias comerciales. En este relanzamiento, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots se puede ejecutar hasta resoluciones nativas de 1080p, 2K y 4K a 60 cuadros por segundo estables. Esto hace que desaparezcan dos de los grandes lunares técnicos del juego como lo eran las constantes caidas de FPS y los prolongados tiempos de carga.

Cómo resultado de eliminar los tiempos de carga de la versión original, ya no vemos a Snake fumando en la versión de MGS 4 de la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2.

Esta remasterización de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots conserva la mayor parte de los elementos originales del juego, incluyendo la presencia de productos licenciados como el reproductor iPod y la consola PlayStation 3 dentro de la nave. Eso sí, cabe resaltar, que Konami realizó ajustes puntuales en los diálogos que hacían referencia explícita al hardware de Sony. Esto para adaptarlos a la plataforma en la que se ejecuta el juego, aunque esto —inevitablemente— evidencia el paso del tiempo en el tono de voz del actor de doblaje.

Envejece como el vino

A nivel visual y de dirección artística MGS4 sigue siendo sobresaliente, compitiendo en calidad de modelado con títulos de generaciones más recientes. El sistema OctoCamo, el cual permite adaptarse al entorno para camuflarse en tiempo real, junto con la mecánica de estrés y la administración del calor corporal, ofrecen un sistema de sigilo profundo. Los dos primeros capítulos del juego destacan por la mecánica de guerra de guerrillas, la cual permite al jugador intervenir o mantenerse neutral en el conflicto entre milicias rebeldes y compañías militares privadas (PMC). Además, se puede vender el armamento recolectado en el mercado negro para adquirir armas más potentes.

Si bien todos los problemas técnicos que tuvo Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots han sido solucionados en esta versión, hay que dejar claro que el juego no es perfecto. Es así que se mantienen intactos los defectos de diseño del título. A partir del tercer acto, las mecánicas de sigilo en campo abierto se abandonan en favor de misiones lineales y secuencias cinematográficas de larga duración. La historia —para intentar cerrar todos sus huecos argumentales— incurre en explicaciones complejas, sobreexposición de diálogos y alteraciones en la continuidad del canon.

Vale la pena la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2

Para los jugadores que nunca han tenido contacto previo con la franquicia, la adquisición de este segundo volumen requiere una consideración previa. Ya que, la historia de Metal Gear Solid 4 asume que el jugador posee un conocimiento exhaustivo de los acontecimientos, personajes y giros argumentales vistos —por lo menos— en las tres primeras entregas numeradas. Abordar este juego sin dicho contexto previo resta el impacto emocional del cierre del arco argumental de cada uno de los personajes, además de dificultar la comprensión de su denso guión.

Para aquellos que han jugado los anteriores o ya son fanáticos de hueso duro de MGS, esta segunda colección posee un valor histórico adicional. Esto debido a la presencia de Metal Gear Solid 4 y el clásico de Game Boy Ghost Babel. Gracias a esto se justifica con creses la compra de esta segunda colección.

Reseña de Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 hecha con una copia digital para PC (Steam) provista por Konami.