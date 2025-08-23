Metal Gear Solid: una joven generación de desarrolladores a cargo de la franquicia podrían trabajar en otros ‘remakes’ y nuevos juegos

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater es el regreso del original Metal Gear Solid 3: Snake Eater dos décadas después para una nueva generación de jugadores –o veteranos con nostalgia como varios de nosotros–. De acuerdo con Konami, si este ‘remake’ tiene éxito de ventas, podría no ser el último que veamos de la franquicia Metal Gear Solid.

«Por el momento, estamos centrados en ofrecer Delta de la mejor manera posible a la generación actual, y una vez que este juego se lance, si los fans desean ver más de él, nos gustaría considerar muchos otros juegos en el futuro. Por ahora, esto es todo«, declaró a Game Informer Yuji Korekado, productor de MGS Delta.

«Siempre estamos pensando en qué podríamos hacer por la serie Metal Gear«, añadió el productor Noriaki Okamura. «Pero en cuanto a ‘remakes’ futuros, actualmente nos centramos en el presente y pensamos cuál sería la mejor manera de llegar tanto a los fans de siempre como a los nuevos potenciales».

El candidato más solicitado para un remake podría ser Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, que lleva 17 años exclusivo de PS3. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 trajo a plataformas actuales la trilogía original y los juegos clásicos de MSX/NES, así como las dos novelas gráficas de PSP. Muchos jugadores esperan que juegos como Peace Walker, Portable Ops y hasta Metal Gear Rising aparezcan en un probable Volumen 2. En lo personal me encantaría volver a ver los Metal Gear Ac!d (cartas/TRPG) y hasta Ghost Babel (Game Boy Color) en consolas modernas.

Por otra parte, Okamura y Korekado afirmaron que planean ceder la franquicia a una nueva generación de desarrolladores si Konami decide crear nuevos juegos de Metal Gear Solid. Okamura ha expresado su admiración por Hideo Kojima –creador de la saga– y ha expresado su deseo de trabajar con él en la franquicia MGS en el futuro, algo bastante improbable por el lado de Kojima Productions.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sale el 28 de agosto en PS5, Xbox Series X/S y PC. Ya puedes leer nuestra reseña justo aquí abajo.