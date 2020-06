La idea de un videojuego en el que atacamos al ritmo de la música no es nuevo. Ahí tenemos el exitoso Crypt of the Necrodancer como ejemplo. Pero combinar un juego de ritmo con un título de disparos en primera persona y usar una banda sonora metalera era algo que no se había hecho antes. Metal: Hellsinger luce tan bien que no entendemos por qué no se le había ocurrido antes a nadie.

Esta obra de The Outsiders, que será publicada por Funcom, tiene como protagonista a ‘La Desconocida’. Ella es una guerrera mitad humana, mitad demonio que se adentra en los lugares más terribles del infierno para acabar con todo a su paso.

Como pueden ver en el tráiler, la idea de Metal: Hellsinger es apretar el gatillo al ritmo de la música. Entre mejor llevemos el ritmo, más daño haremos y aumentará la intensidad de las melodías. La banda sonora está compuesta de canciones nuevas que cuentan con la participación de nombres legendarios de la escena ‘metal’ como Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn Strid (Soilwork) y Alissa White-Gluz (Arch Enemy).

Metal: Hellsinger llegará a PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. No tiene una fecha definida de salida, pero podremos jugarlo en 2021.

Fuente: IGN Summer of Gaming