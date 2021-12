Metal Slug Tactics – Lanzamiento, jugabilidad, historia y mucho más

Anunciado en Summer Game Fest 2021, Metal Slug Tactics fue una grata sorpresa para los fanáticos de la vieja escuela. Si bien no es la primera entrega de la franquicia de SNK que se aleja de sus raíces ‘run-and-gun’ —por ejemplo, Metal Slug Defense (2014) es un juego de defensa de torres—, sí es la primera que arribará a consolas después de más de 10 años. Sin incluir relanzamientos, Metal Slug XX (2009) fue el último juego que llegó a consolas. Tras ese, la serie sobrevivió a través de títulos para móviles. La mayoría son exclusivos para Asia.

Dentro de este artículo, encontrarán todo lo que se ha revelado sobre la próxima entrega de la franquicia de SNK. Esto va desde la fecha de lanzamiento de Metal Slug Tactics y su jugabilidad hasta cómo ahondará en la historia de la serie y los requisitos para jugarlo en PC.

¿Cuándo será el lanzamiento de Metal Slug Tactics?

La fecha de lanzamiento de Metal Slug Tactics será en algún momento de 2022.

¿A qué plataformas llegará?

Por ahora, Dotemu ha confirmado que Metal Slug Tactics solo llegará a Switch y PC vía Steam.

¿De qué tratará la historia de Metal Slug Tactics?

Después de pasar años escondido en un país que se opone al Gobierno Mundial, Donald Morden ha dado un golpe de estado. Sus fuerzas están listas para realizar un ataque a escala global. Los Halcones Peregrinos —escuadrón liderado por Marco Rossi— tendrán que infiltrarse en el país y hacer frente a Morden antes de que el conflicto escale a una guerra internacional.

Aunque Metal Slug Tactics no estará enfocado en la historia, Dotemu y Leikir Studios han dado a conocer que planean explorar y expandir la mitología de la serie. En una entrevista con IGN, Aurélien Loos —CEO de Leikir Studio— dio a conocer que los jugadores podrán desbloquear ramas de la trama dependiendo de sus elecciones. A través de este método, el título desarrollará personajes clásicos. Los principales beneficiados serán Los Halcones Peregrinos.

“Esa era una de nuestras prioridades. Una cosa muy genial sobre este género es que tenemos mucho más espacio para contar historias y el universo de Metal Slug es bastante interesante. Cada personaje tiene un montón de historias sobre su pasado. Sin embargo, la mayoría de los fanáticos no las conocen porque no hay espacio para la historia en los juegos ‘run-and-gun’”. Aurélien Loos, CEO de Leikir Studio

¿Qué personajes serán controlables?

Dotemu ha revelado que Metal Slug Tactics tendrá múltiples personajes. No obstante, el tráiler de anuncio solo ha revelado a Marco Rossi, Eri Kasamoto, Fiolina «Fio» Germi y Tarma Roving. Por el momento se desconoce qué otros personajes podrán desbloquearse.

¿Cómo será la jugabilidad de Metal Slug Tactics?

Tal como sugiere su nombre, Metal Slug Tactics será un RPG táctico con una perspectiva isométrica. Por supuesto, los fanáticos de esta clase de juegos evidenciaron desde su anuncio que el título toma influencia de otros representantes del género. En la mencionada entrevista con IGN, Loos mencionó que Into the Breach es una de las principales inspiraciones de Leikir Studios. Esto no solo se debe a que el juego de Subset Games fue uno de los más aclamados de 2018, sino a que Metal Slug Tactics también adoptará elementos del género ‘roguelite’. En una entrevista con The Gamer, Loos también mencionó que tomaron inspiración de XCOM 2.

En múltiples entrevistas, Cyrille Imbert —CEO de Dotemu— ha revelado que la idea de transformar Metal Slug en un RPG táctico surgió mientras estaban tomando. Al fin y al cabo, Imbert y Leikir Studios consideran que el ‘status quo’ de la franquicia ya era casi perfecto.

“La mayoría de juegos de SNK son de pelea y dicho mercado es extremadamente difícil. No solo son difíciles de hacer, sino que son de alto riesgo. Una de las pocas excepciones es Metal Slug, pero los juegos de Neo-Geo ya son muy buenos. Son títulos ‘pixel art’ de primera clase. […] En lo que respecta a presentación retro, creo que están a la altura de Street Fighter III: 3rd Strike. No hay necesidad de hacer una secuela o un ‘remake’. En ese caso, ¿qué otra cosa podíamos hacer?”. Cyrille Imbert, CEO de Dotemu

A pesar del cambio de género, Leikir planea crear una experiencia fiel al espíritu de Metal Slug. Si bien el combate será por turnos, este incentivará el constante movimiento de las unidades. El motivo es que esto potenciará habilidades. Otro método será la realización de combos. Por supuesto, la estrategia seguirá siendo vital. La geografía de los escenarios presentará obstáculos y oportunidades a través de diferencias de terreno y toda clase de bonificaciones.

Según la entrevista hecha por IGN, las misiones generalmente tomarán alrededor de 9 o 10 turnos para completarse. Los equipos estarán compuestos de 3 personajes, cada uno con su propio árbol de habilidades y arsenal. Al mezclarse esto con la aleatorización de misiones, el título no correrá el riesgo de volverse repetitivo. Como se mencionó, Metal Slug Tactics tendrá elementos ‘roguelite’. Esto quiere decir que los fracasos enviarán a los jugadores al principio de la aventura. Sin embargo, podrán recopilar experiencia y dinero en cada partida. Estos podrán emplearse para adquirir nuevas habilidades y armas que facilitarán futuros intentos. En la entrevista con The Gamer, Loos compara dicho sistema con el de The Binding of Isaac.

“No habrá múltiples finales, pero los jugadores podrán obtener más piezas relacionadas con la narrativa. También conseguirán nuevos personajes, armas y demás contenidos”.

En lo que respecta a los Slugs —los tanques por los que la serie recibe su nombre—, algunos podrán encontrarse en los escenarios. Otros podrán ser invocados por ciertos personajes.

“Son un arma poderosa en extremo e incluso pueden romper algunas reglas del juego. Al mismo tiempo, pueden ser difíciles de emplear”. Aurélien Loos, CEO de Leikir Studio

Según Imbert, el principal desafío de Metal Slug Tactics es satisfacer a los diferentes jugadores que se verán atraídos. Por un lado, están los fanáticos de los juegos clásicos de la franquicia. Por otro lado, están los conocedores de los RPG tácticos. No puede ser muy complicado para los primeros, pero tampoco puede ser muy monótono o sencillo para el segundo grupo.

¿Podrá jugarse en modo cooperativo?

Aunque Metal Slug es bien conocido por su multijugador cooperativo, Tactics será una experiencia 100% individual. Loos lo dio a conocer en una entrevista con The Gamer.

“Un modo multijugador no es algo que realmente funcione en un RPG táctico”. Aurélien Loos, CEO de Leikir Studio

¿Cuáles son los requisitos para jugar Metal Slug Tactics en PC?

Requisitos mínimos para jugar Metal Slug Tactics en PC

Sistema operativo: Windows 7

Windows 7 Procesador: Intel Core i5-3470 o AMD FX-8370

Intel Core i5-3470 o AMD FX-8370 Memoria: 4 GB RAM

4 GB RAM Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 650, 2 GB o AMD Radeon HD 7770, 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 650, 2 GB o AMD Radeon HD 7770, 2 GB DirectX: Versión 9.0

Versión 9.0 Almacenamiento: 4 GB

Requisitos recomendados para jugar Metal Slug Tactics en PC

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 Procesador: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600 Memoria: 8 GB RAM

8 GB RAM Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB o AMD Radeon HD 7870, 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB o AMD Radeon HD 7870, 2 GB DirectX: Versión 9.0

Versión 9.0 Almacenamiento: 4 GB

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!