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Metal Slug Ultimate Collection, todo lo que sabemos sobre la colección de 10 juegos del Run and Gun de SNK

La Metal Slug Ultimate Collection cuenta con un juego que tuvo un proceso de prueba en centros de arcade, pero nunca llegó a ser lanzado.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

SNK Corporation reveló —durante el Nintendo Direct de septiembre— la Metal Slug Ultimate Collection, una compilación diseñada para celebrar el 30.° aniversario de su emblemático run-and-gun. El lanzamiento de este título recopilatorio está previsto para un momento del año 2027 para Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía Steam. La Metal Slug Ultimate Collection incorpora mejoras de calidad de vida como guardado rápido, carga rápida y la función de rebobinado para todos los juegos de la colección. También agregará modos como score attack, time attack, rankings en línea, un modo galería y el Combat School Mode para enseñar las mecánicas básicas a nuevos jugadores.

¿Cuáles son los juegos que conformarán la Metal Slug Ultimate Collection?

La Metal Slug Ultimate Collection abarca desde títulos de arcade hasta algunos de consolas portátiles y un juego que nunca vio la luz. La lista completa de juegos que componen Metal Slug Ultimate Collection es la siguiente:

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  • Metal Slug (1996 / NEOGEO MVS)
  • Metal Slug 2 (1998 / NEOGEO MVS)
  • Metal Slug X (1999 / NEOGEO MVS)
  • Metal Slug 3 (2000 / NEOGEO MVS)
  • Metal Slug 4 (2002 / NEOGEO MVS)
  • Metal Slug 5 (2003 / NEOGEO MVS)
  • Metal Slug Advance (2004 / Game Boy Advance)
  • Metal Slug 6 (2006 / PlayStation 2)
  • Metal Slug 7 (2008 / Nintendo DS)
  • Metal Slug Location Test Version (nunca lanzada oficialmente)

Adicionalmente, SNK reveló la iniciativa MISSION REBOOT, esta será una serie de eventos para la comunidad. Entre ellos se encuentra un marco de realidad aumentada disponible hasta el 30 de octubre de 2026. Además, el proyecto Mosaic Art, que recibe fotos e ilustraciones estará activo hasta el 30 de septiembre de 2026. Este mosaico de imágenes de la comunidad se revelará el 30 de octubre de 2026 y en su evento físico SNK sorteará camisetas conmemorativas entre los participantes.

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Fuente: SNK

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