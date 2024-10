Metaphor: ReFantazio, el tráiler de lanzamiento está ambientado por Burn the Witch de Radiohead

El viernes 11 de octubre es el lanzamiento de Metaphor: ReFantazio, el nuevo RPG de Atlus desarrollado por el mismo equipo que ha trabajado desde hace 20 años en juegos tan importantes como Shin Megami Tensei III: Nocturne y los ahora reconocidos spin off de esta franquicia conocida como Persona. Más precisamente, el trabajo en la serie Persona del equipo detrás de Metaphor: ReFantazio se encuentra en la tercera, cuarta y quinta entrega.

A lo largo de la semana, la expectativa por el lanzamiento de Metaphor: ReFantazio no ha hecho sino crecer. Esto debido al recibimiento que ha tenido el juego en la crítica. Este lo ha elevado como uno de los contendientes más serios a competir por el juego del año 2024. Así que para calentar motores, la desarrolladora japonesa ha revelado el tráiler de lanzamiento de Metaphor: ReFantazio, el cual es ambientado con un cover de la canción «Burn The Witch» de Radiohead.

La canción «Burn The Witch» de Radiohead es una gran elección para ilustrar el universo de Metaphor: ReFantazio. Ya que, «Burn The Witch» es una canción que habla sobre como el miedo corrompe y cómo gracias a esto la historia de persecución se repite a través del tiempo. Esto refleja a la perfección como la Teocracia poco a poco se ha apoderado de las mentes de las nueve tribus. Como resultado la tribu del protagonista, los Elda, son los más segregados por esta sociedad.

¿Dónde y cuándo se podrá leer el manga de Metaphor: ReFantazio?

Adicionalmente, durante el evento privado World Metaphor Summit celebrado el pasado 25 de septiembre en Japón, Atlus y Studio Zero revelaron que el manga de Metaphor: ReFantazio será serializado en la revista de publicación mensual V Jump de la editorial Shuiesha. El manga de Metaphor: ReFantazio, que aún no tiene una fecha de estreno definida, será ilustrado por Yōichi Amano. Este mangaka es conocido por trabajar en otras adaptaciones de videojuegos al manga como Dragon Quest Treasures: Another Adventure Fadora no Takarajima.

En nuestra reseña de Metaphor: ReFantazio dijimos que este título es sin lugar a dudas el inicio de una nueva era para los RPG de Atlus. Ya que, a lo largo de las 87 horas que nos tomó terminar esta aventura, experimentamos las novedades del sistema de combate. Así como también, la exploración y toda la libertad que Studio Zero le ha entregado al jugador con los Arquetipos. Pueden conocer nuestra opinión completa sobre uno de los mejores juegos del 2024 en el siguiente enlace.

Fuente: cuenta oficial de Atlus en YouTube