Metaphor: ReFantazio – Reseña

Queremos que Project Re Fantasy sea algo más que un simple juego que apunte a la nostalgia volviendo a las raíces: aspiramos a algo incluso más que eso. Katsura Hashino, director de Metaphor: ReFantazio en entrevista con Dengeki el 23 de noviembre del 2017.

Desde hace 38 años, Atlus se caracteriza por un estilo único en la narrativa y jugabilidad de sus RPG. Con los años, este estilo se ha visto afianzando con los juegos de la franquicia Persona, spin off de Shin Megami Tensei. Sin embargo, desde hace siete años, Atlus y Studio Zero han querido dar un giro a sus RPG. De esta manera nos presentaron Project Re Fantasy, un título ambientado en un mundo de fantasía alejado de las densas urbes, las historias apocalípticas y la vida diaria de los estudiantes de bachillerato.

Gracias a esta promesa, la expectativa por ver cómo abordaría Atlus el clásico escenario del género fue creciendo. Sin embargo, Atlus solo compartió información y el nombre real de Project Re Fantasy el año pasado, durante el Xbox Games Showcase 2023. Ahora, ya hemos experimentado Metaphor: ReFantazio y en nuestra reseña les contaremos si la primera versión de un mundo fantástico de Atlus está a la altura de sus grandes franquicias.

Metaphor: ReFantazio, una historia de fantasia con un mensaje para el presente

La historia de Metaphor: ReFantazio se desarrolla en el reino de Euchronia, el cual es una unión de tres reinos aliados. Eucronia, el Principado de Oceana y de Montario son regidos por el Rey Hythlodaeus V; un monarca que ha caído en desgracia, se ha aislado del mundo político y perdido toda autoridad desde un ataque que sufrió el Príncipe que todos —incluso el Rey— creen muerto. Desde este suceso, el Reino Unificado de Euchronia se ha visto envuelto en una vorágine de intrigas y conflictos.

Los problemas de los personajes de Metaphor: ReFantazio están lejos de las tribialidades de las aulas de clase.

Como resultado, el Rey Hythlodaeus V es asesinado a manos del conde Louis, un carismático miembro del gobierno con una gran influencia en el ejército y parte del pueblo. No obstante, la muerte del Rey desencadenaría una magia desconocida para todos. Esta pretende que el sucesor de Hythlodaeus V sea designado a votación popular. Nuestra misión es derrotar a Louis para salvar al príncipe —que todos creen muerto— de una maldición que lo dejó envuelto en un sueño profundo.

Para lograr salvar al Príncipe tendremos que entrar en el Torneo por el Trono, una competencia creada por la Teocracia de la Corona para que los candidatos demuestren al pueblo su valía como Rey. Nuestro personaje es un Elda, la más discriminada de las nueve tribus. Ya que, no posee ninguna caracteristica distintiva y ademas los rumores dicen que atraen a las calamidades. En nuestro viaje conoceremos los diferentes bandos de esta guerra, a otros aspirantes a la corona y la historia que envuelve este mundo de fantasía habitado por las nueve tribus.

Una metáfora de nuestro mundo en uno de fantasía

La historia de Metaphor: ReFantazio es una constante metáfora a muchas situaciones de nuestro mundo, el cual es una «utopía» para los personajes del juego. Ya que, en este hay una única tribu (raza) que, lejos de luchar por clases o discriminación racial, convive en armonía y libertad de credo. Durante el viaje del Torneo por el Trono conoceremos a las nueve tribus y los diferentes problemas que sufren los habitantes del Reino Unificado de Euchronia. Todo esto al tiempo que desvelamos una historia que tiene un sin fin de secretos para el jugador e incluso guiños para aquellos que han sido fieles seguidores de Atlus durante las ultimas tres decadas.

Los viajes en Metaphor: ReFantazio son ambientados con una narración que nos da detalles del lugar y descripciones de la cultura local. Gracias a esta narrativa —la cual se asemeja a la de una novela— el Reino Unificado de Euchronia es un personaje más esta épica aventura de Studio Zero. No podemos decir más de la historia, pero sí queremos resaltar que es un apartado cuidado a detalle y que siempre busca ponernos a pensar y hacer la comparación con este mundo «utópico» en el que vivimos.

Las injusticias del Reino Unificado de Euchronia resuenan fuertemente con las de nuestra realidad.

Metaphor: ReFantazio presenta un «Press Turn System» actualizado

Durante el viaje entre reinos podremos enfrentarnos a otros aspirantes al trono.

Así, muchos insistan en comparar Metaphor: ReFantazio con la serie Persona. Lo cierto es que el RPG de fantasía de Studio Zero solo toma prestado de este spin off de Megaten el estilo de sus menús y las mecánicas de enlaces sociales. El corazón de la jugabilidad de Metaphor: ReFantazio reside en los Arquetipos y el sistema de combate. Este es una versión actualizada del «Press Turn System» que debutó en Shin Megami Tensei III: Nocturne. Es decir que en Metaphor: ReFantazio, al igual que en el reciente Shin Megami Tensei V: Venganece (reseña), tendremos la posibilidad de explotar las debilidades de los enemigos para aumentar la duración de nuestros turnos. Pero a diferencia del sistema «One More» de Persona, no podemos pasar el turno adicional a un compañero. Además, las penalizaciones por bloquear o reflejar el ataque son más drásticas que en los juegos de saga Shin Megami Tensei.

Las mismas reglas que nos rigen en combate pueden ser explotadas por el enemigo. Ademas, en las maximas dificultados los enemigos inician con un turno adicional.

En Metaphor: ReFantazio si bloqueamos un ataque robamos dos turnos, pero si lo reflejamos o absorbemos un ataque, todo el turno del rival —o el nuestro— terminará. Debido a esto es muy importante en las batallas conocer la debilidad y movimientos de ataque de los enemigos para trazar una estrategia exitosa. Hasta aquí estamos prácticamente describiendo el sistema de combate de un Shin Megami Tensei. Sin embargo, Studio Zero ha agregado un factor diferenciador en Metaphor: ReFantazio.

Al completar cada arquetipo, el portador de este recibirá un incremento de estadisticas.

Arquetipos y la libertad para crear la estrategia perfecta

En Metaphor: ReFantazio no hay demonios digitales que capturar, en su lugar existen los Arquetipos —que al igual que los Persona— son manifestaciones del carácter, la personalidad y en especial del deseo de cambiar el mundo con sus ideales. En Metaphor: ReFantazio, cada personaje tiene un arquetipo propio y la posibilidad de usar los demás disponibles. Estos se desbloquean mediante los enlaces sociales, los cuales tienen ocho niveles y luego deben ser comprados en la Academia, . Cada uno de estos nos llevará a conocer al personaje en cuestión y algunos culminan con una misión especial. Cada vez que se desbloquea y se sube el nivel de un Arquetipo, sus habilidades —ataque, defensa, apoyo o pasivas— podrán ser heredadas a otro Arquetipo. Esto le da al jugador la libertad para crear su propia estrategia para la batalla.

Subir nuestros atributos reales nos ayudará a desbloquear los enlaces sociales de rango alto.

El escenario de la batalla en Metaphor: ReFantazio tiene dos formaciones. Si nuestros personajes están en la línea de adelante, mejoran sus habilidades cuerpo a cuerpo, pero su defensa se ve reducida. Por otro lado, en la vanguardia los ataques a distancia ganan potencia y la defensa de los personajes será más fuerte. Otra novedad en el sistema de combate de Metaphor: ReFantazio está en los estados alterados. Ya que, algunos de estos debutan en este juego y otros han recibido cambios que los hacen —en algunas situaciones— más justos o injustos que en anteriores juegos de Atlus. Los ataques son los ya clásicos tajo, perforación, golpe, fuego, hielo, viento, luz, oscuridad y todopoderoso. Pero algunos efectos han sido revovados y también existen un gran número de magias y habilidades nuevas que se ajustan a la perfección con esta nueva versión del Press Turn System.

Metaphor: ReFantazio es el futuro de los RPG de Atlus

Hay habilidades de apoyo que solo cuben una de las dos línes de combate.

Las novedades en el sistema de combate de Metaphor: ReFantazio se sienten frescas incluso para los jugadores que han acompañado a Atlus en estos más de 35 años. A medida que avancemos en la historia, incluso veremos guiños a los anteriores juegos de la desarrolladora japonesa. El clima es un factor diferencial a la hora de entrar a una de las mazmorras (dungeons) de Metaphor: ReFantazio. Ya que, si el clima no es favorable, por más que explotemos la debilidad de un oponente no recibiremos la ventaja del turno. Lo anterior solo nos afecta a nosotros. Así que parte de la estrategia es saber en qué momento entrar a una misión o encontrar la forma de volver el clima favorable.

Así que, con todo lo nuevo que ha agregado Studio Zero al combate y exploración, veinte años después del lanzamiento del juego que inmortalizó a Katsura Hashino, podemos sentirnos satisfechos. Ahora, no podemos esperar a ver cómo estos nuevos elementos serán heredados o adaptados en el siguiente juego de la ahora franquicia Persona.

La música es la primera magia conocida por el hombre

Cada paisaje que encontremos en nuestra aventura será plazmado por Neuras en una bella ilustración.

En Metaphor: ReFantazio nuevamente, el diseño de personajes está a cargo de Shgenori Soegima y la música es compuesta por Shoji Meguro. Ellos junto al director Katsura Hashino son los pilares de los RPG modernos y Metaphor: ReFantazio es una prueba de todo el trabajo hecho por este equipo de desarrolladores japoneses. En nuestro viaje vemos hermosos paisajes ambientados con música épica que hacen que cada momento importante sea memorable. Tanto el tema de batalla normal como el tema de las emboscadas tienen fuerza y personalidad, así como la ambientación de cada zona del juego. Así que aquellos que se han dejado atrapar por la franquicia Persona desde su quinta entrega encontrarán en Metaphor: ReFantazio todo lo que hizo a este juego lo que es hoy en día y más.

Kazuya Ichikawa, director del anime de TWEWY, es el encargado de dirigir las escenas cinematograficas de Metaphor: ReFantazio.

En Metaphor: ReFantazio, además del equipo habitual de la franquicia Shin Megami Tensei y Persona de los últimos 20 años, también vemos otros nombres importantes. El trabajo de Ikuto Yamashita —diseñador de los Evangelion— se ve en los diseños mecánicos . Mientras tanto, Yuji Himukai —diseñador de personajes de Etrian Odyssey— es el responsable de los diseños de los Arquetipos.

¿Es Metaphor: ReFantazio un spin off de la franquicia Shin Megami Tensei?

En palabras cortas, Sí, Metaphor: ReFantazio puede y debería ser considerado como un nuevo spin off de la franquicia Persona. Con tan solo, el contenido visto en la demostración se evidencia esto con el nombre de algunos objetos consumibles. Además, algunas magias elementales como Cyc, Blizz o Kande que pertenecen a Megaten también están presentes en el juego. Adicionalmente, algunos de los arquetipos que podemos desbloquear en el juego tienen nombres interesantes. Invocador de demonios (Devil Summoner) y Maestro de Personas son referencias que atestiguan que por las venas de Metaphor: ReFantazio corre la misma sangre que la de Shin Megami Tensei y sus respectivos spin off.

Reseña hecha con una copia digital de Metaphor: ReFantazio para Steam provista por Sega Latinoamérica. El juego también está disponible para PlayStation 4, Xbox Series y PlayStation 5.