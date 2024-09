Metaphor: ReFantazio tendrá manga y ya está disponible la demostración

Estamos a tan solo dos semanas del lanzamiento de Metaphor: ReFantazio y a tan solo horas de dar inicio el Tokyo Game Show 2024. Así que es normal que Atlus empieze a dar a los fanáticos de sus RPG nueva información concerniente a su lanzamiento más importante del año. Esto debido a que Metaphor: ReFantazio no es un simple nuevo proyecto para la compañía japonesa, sino que es el inicio de una ambiciosa franquicia y la nueva evolución de sus RPG, el cual se aleja del característico mundo contemporáneo o futuro distópico de Persona y Shin Megami Tensei para contar una historia —por primera vez— ambientada en un mundo de fantasía. Así que como es de esperarse, tal y como ha pasado con los juegos de la ahora ya establecida franquicia Persona —spin off de SMT— el Studio Zero ha anunciado que Metaphor: ReFantazio tendrá una adaptación al manga.

Ya está disponible la demostración de Metaphor: ReFantazio

Atlus hoy lanzó en Steam, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PlayStation 5 y en la tienda de Windows una demostración de Metaphor: ReFantazio. Esta demostración, la cual dura aproximadamente cuatro horas, abarca el prólogo de Metaphor: ReFantazio y el progreso podrá ser transferido al juego completo que será lanzado el 11 de octubre.

¿Dónde y cuándo se podrá leer el manga de Metaphor: ReFantazio?

Durante el evento privado World Metaphor Summit celebrado hoy 25 de septiembre en Japón, Atlus y Studio Zero revelaron que el manga de Metaphor: ReFantazio será serializado en la revista de publicación mensual V Jump de la editorial Shuiesha. El manga de Metaphor: ReFantazio, que aún no tiene una fecha de estreno definida, será ilustrado por Yōichi Amano. Este mangaka es conocido por trabajar en otras adaptaciones de videojuegos al manga como Dragon Quest Treasures: Another Adventure Fadora no Takarajima.

【速報!】

『メタファー:リファンタジオ』のコミカライズが、Vジャンプにて連載決定しました!

漫画を手掛けるのは『AKABOSHI -異聞水滸伝-』『アナノムジナ』など、週刊少年ジャンプやジャンプ+で連載経験をもち、美麗作画で知られる天野洋一先生です。連載開始時期などは続報をお待ちください!… pic.twitter.com/soFeEhRZg6 — 『メタファー:リファンタジオ』公式 (@stud_zero) September 25, 2024 Más información sobre la fecha de estreno del manga de Metaphor: ReFantazio será compartida en el futuro.

Fuente: Studio Zero en X, antes Twitter