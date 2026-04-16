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Metro 2039 fue fuertemente afectado por la invasión rusa a Ucrania, desarrolladores hablan sobre el juego y cuándo sale

Horrores reales.

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Finalmente pudimos conocer más sobre el largamente esperado Metro 2039 en una presentación muy especial. En el video de 15 minutos no solamente mostraron el tráiler del juego, mostraron un poco de jugabilidad y revelaron el periodo en que saldrá a la venta, sino que los miembros del estudio ucraniano 4A Games hablaron a fondo sobre cómo los afectó la invasión rusa a su país y la forma en que estos terribles eventos influyeron no solo en el desarrollo sino en el contenido de la nueva entrega de la serie Metro.

Seguramente lo que quieren saber es cuándo sale este juego y para qué plataformas, así que nos adelantaremos diciendo que llegará a PS5, Xbox y PC (Steam, Epic Games Store y Microsoft Store) el próximo invierno, lo que significa que se pondrá a la venta el primer trimestre de 2027 (o a finales de diciembre 2026).

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Les recomendamos mucho ver la presentación de revelación a continuación, que está en inglés pero pueden activarle los subtítulos en español de Latinoamérica.

La historia nos muestra un posapocalipsis «crudo y nada romantizado» en el que la superficie ha sido controlada por un grupo fascista que está secuestrando e indoctrinando a los niños de los supervivientes. Nuestro protagonistas será un «extraño» que sufre de fuertes pesadillas y que debe entrar de nuevo a Metro para enfrentar los horrores humanos y mutados que se han tomado a Moscú.

Pueden ver el tráiler cinematográfico del juego a continuación.

La influencia de la invasión rusa a Ucrania resulta muy clara tras ver estos videos. La verdad es que este juego promete bastante y la espera por su lanzamiento se va a hacer un poco larga.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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