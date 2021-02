Metro: Last Light Redux y For The King son los juegos gratis de Epic Games Store

Había pasado un buen tiempo desde que Epic Games Store nos ofrecía no solo un título gratuito semanal, sino dos. Ahora tenemos esta oferta de nuevo. Entre el 4 y el 11 de febrero de 2021 vamos a poder agregar a nuestra biblioteca los juegos gratis Metro: Last Light Redux y For The King.

El primero de ellos es una versión remasterizada de Metro: Last Light, la secuela de Metro 2033 que salió originalmente a la venta para PS3 y Xbox 360 en 2013. Esta es una historia post-apocalíptica que sigue a los sobrevivientes de una catástrofe nuclear que viven en las antiguas estaciones del metro de Moscú en Rusia.

Para agregar Metro: Last Light Redux gratis a su colección deben visitar este sitio web y dar click en el botón «Obtener». Es posible que ya tengan este juego, pues hace poco lo regalaron en GOG.

El otro juego gratis de la semana en Epic Games Store es For The King. Este es un roguelike que mezcla el RPG por turnos con la estrategia y la exploración de calabozos.

Si lo quieren, sigan este enlace y den click en ‘Obtener’. Recuerden que deben tener una cuenta en Epic Games Store. Son las mismas credenciales que usan para jugar Fortnite.

Ya anunciaron que el juego que estará gratis en Epic Games Store entre el 11 y 18 de febrero será el RPG de estrategia espacial Halcyon 6.

Fuente: Epic Games Store