Metroid Dread: Samus, historia, habilidades y el regreso de la raza Chozo

La historia de Metroid siempre ha estado atada a Samus, la raza Chozo y las depredadoras criaturas de su creación. Durante toda la saga hemos visto cómo la civilización Chozo restaura el arsenal y las habilidades de Samus por medio de ruinas y monumentos, gracias a su ADN compartido y el traje de guerrera que usa. Metroid Dread es el pináculo de la saga cruzada entre Samus, los Chozo y los Metroid.

No ha sido un viaje fácil. A lo largo de la considerada «saga 2D», también la principal por encima de la 3D o Prime, Samus regresó al planeta donde fue criada por los Chozo. Posteriormente erradicó a los Piratas Espaciales que habían hecho de Zebes su base. Aniquiló a los Metroid reproducidos en SR388 y la última larva –que la vería como su madre– le salvó la vida en dos ocasiones.

Primero sacrificándose ante una transformada Mother Brain y después con la invasión de un Parásito X en su cuerpo, tras explorar nuevamente SR388. El traje Chozo se adhirió a la piel de Samus y los médicos de la Federación Galáctica tuvieron que extraer quirúrgicamente parte del mismo. Pero fue una vacuna con ADN de la larva Metroid (el bebé) a quien perdonó la vida, la misma que salvó la suya una vez más, devorando rastros del parásito y haciéndola de paso inmune.

Prólogo de Metroid Dread narrado por Samus

El X es un parásito terriblemente letal que posee a criaturas orgánicas, imitándolas posteriormente basado en su información genética.

Una vez me infectó también. Pero mi vida fue salvada, gracias a una vacuna creada con el ADN del enemigo natural de X: los Metroid. No solo eso, sino que me convirtió en el único ser capaz de pelear contra esta criatura que amenazaba la galaxia. Tras una mortal batalla contra el SA-X, una copia mía con plenas capacidades, finalmente logré arrasar con todo el X, junto con el planeta SR388.

Sin embargo…

Un día, la Federación Galáctica recibió una transmisión de una fuente desconocida indicando que el X aún está vivo. La Federación despachó una unidad especial al planeta ZDR que consistía en siete robots E.M.M.I., al parecer la fuente de la transmisión.

Al rato de aterrizar en ZDR, toda la unidad desapareció misteriosamente.

¿Existe el X todavía en realidad? ¿Qué está sucediendo en ZDR? Depende de mí, la única inmune al Parásito X, descubrirlo…

Metroid Dread como el principio del fin

Yoshio Sakamoto, diseñador, director y productor en la saga Metroid, afirmó después de la revelación de Metroid Dread en E32021 que este será el cierre de la historia entre Samus y los Metroid, iniciada en 1986. ¿Significa esto el final de la franquicia? Por fortuna no, pues ya hay un futuro episodio en espera, del cual ignoramos cómo vuelva a vincular a los Metroid en la ecuación, pero que traerá de nuevo a Samus.

Antes de viajar hasta allá, seremos testigos de la primera vez que se nos presenta un miembro de la raza Chozo no solo en forma ancestral o como recuerdo. Metroid: Samus Returns, desarrollado por MercurySteam, sentó todas las bases para Metroid Dread a pesar de haber sido un ‘remake’ de Metroid II: Return of Samus.

El salto de Metroid 2 a Metroid 5 (Dread) se da gracias a las memorias desbloqueadas en el título de 2017 para 3DS. Estas no solo vuelven a presentarse en Switch, sino que desenredan una historia mucho más oscura –previamente insinuada– de la mano de los Chozo. De una desconocida facción de los Chozo.

Metroid Dread también será el primer juego en aprovechar las ventajas de Nintendo Switch OLED.

Chozo, una raza no tan extinta

Durante toda la franquicia los Chozo han sido descritos como una raza pacífica y benevolente, que adoptó a Samus tras la muerte de sus padres en manos de Ridley. Su civilización avanzada se puede apreciar en los rastros arqueológicos de Zebes (Zero Mission). En Samus Returns, podemos verlos como colonizadores científicos que experimentaban en SR388, en busca de un arma biológica que derrotara al amenazante Parásito X.

Como bien sabemos por el nombre de la franquicia, esto no terminó bien. Los Metroid se esparcieron por todo el planeta absorbiendo la energía vital de cuanto ser vivo se cruzara en su camino, incluida fauna y los propios Chozo. Mother Brain, una súper computadora bio mecánica creada por los Chozo para controlar Zebes, se convirtió en líder de los Piratas Espaciales cuando estos invadieron el planeta.

Su efectividad intelectual en los ataques contra la Federación Galáctica la convirtieron en una jefe despiadada que se volvió en contra de sus creadores. Debido a esto, se apropió de varias especies Metroid que fueron llevadas a su cuartel secreto en Tourian, Zebes. Su plan de exterminio a la raza Chozo fue todo un éxito. Pero una humana con infusión de sangre Chozo había sobrevivido y fue empleada por la Federación Galáctica.

En su regreso a Zebes, Samus recordó toda su infancia con los Chozo y progresivamente fue mejorando su traje, activado gracias al ADN compartido con la raza aviar humanoide. Con cada nueva aventura, encontró todos los vestigios de la civilización antigua que le ayudaron a superar cada uno de los obstáculos y Piratas Espaciales, como Kraid, Ridley o Phantoon.

Los guerreros Chozo

Al aterrizar en el planeta ZDR durante Metroid Dread, Samus pierde la conciencia y sus habilidades frente a un desconocido oponente. Nuevamente y como tantas otras veces, se encuentra desprotegida y debe comenzar de cero. ¿Quién es la figura misteriosa que la ataca?

Si bien la inteligente raza Chozo ha sido catalogada como extinta, la Federación Galáctica tiene registros que indican la existencia de ‘guerreros Chozo’. La tecnología y estatuas son una cosa, pero un Chozo viviente es en absoluto algo nuevo para Metroid. ¿Quién es este general de tez oscura y mirada fulminante?

Los recuerdos desbloqueados en Samus Returns narran un momento desesperado de los Chozo, cuando los Metroid que crearon se salen de control en SR388. Buscando apoyo extraoficial, los sabios acuden a una facción que no compartía los mismos territorios de los Chozo familiarizados con Samus. Presuntamente con el fin de eliminar a los Metroid rebelados.

Algo sale mal. Este general Chozo dispara su brazo cañón contra los sabios y básicamente se corona con su ejército como los últimos Chozo sobrevivientes, alejados de la guerra contra los Metroid. Todo esto al parecer tiene lugar en ZDR, locación de Metroid Dread y el destino de Samus, la única criatura conocida con sangre Chozo en el universo y ADN de Metroid.

Las habilidades de Samus en Metroid Dread

Como es tradicional, Samus cuenta con un buen abanico de habilidades y arsenal en Metroid Dread. Varias de ellas están inspiradas en el trabajo previo de MercurySteam, como las habilidades Aeion. Otras son clásicas de la serie y algunas más son completamente nuevas. Esta es la versión definitiva de la cazarrecompensas espacial una vez adquiere el catálogo completo.

Flash Shift (Aeion)

Samus puede trasladarse al instante una corta distancia hacia al frente o atrás, mientras esté en tierra o en el aire. Esto puede hacerse consecutivamente tres veces.

Pulse Radar (Aeion)

Samus puede emitir una onda de sonido especial que escanea sus alrededores y señala los posibles bloques rompibles. Habilidad vista primero en Samus Returns.

Grapple Beam

Un rayo que funciona como cuerda para conectarse con puntos específicos. De esta manera, Samus puede balancearse en abismos o manipular el entorno. También puede disparar a superficies magnéticas azules para escalarlas al contacto.

Ice Missile

Un misil que congela al contacto con el rival. Samus puede destruir fácilmente a sus enemigos con un ataque posterior o usarlos como plataformas.

Storm Missile

Samus puede apuntar y disparar a múltiples objetivos al mismo tiempo con pequeños misiles, de forma sucesiva. Hasta cinco objetivos pueden apuntarse y cada uno recibe tres misiles.

Cross Bomb

Una bomba poderosa que explota en cuatro direcciones.

Speed Booster

El retorno de una habilidad clásica. Una vez Samus alcanza un ritmo continuo y velocidad estable, puede acumular energía cinética para destruir ciertos obstáculos y enemigos.

Shinespark

Cuando Samus alcanza un punto definido del ‘Speed Booster’, puede frenar para liberar esa energía, impulsada en una trayectoria recta, horizontal, vertical o diagonal. En su camino provoca el mismo daño que la habilidad de velocidad.

Screw Attack

El mayor punto de las habilidades clásicas, en el que sumada al salto de gravedad puede mantener a Samus girando en el aire, rodeada de una energía letal que hace daño a enemigos y obstáculos por igual.

Metroid Dread y Nintendo Switch OLED estarán disponibles el 8 de octubre.