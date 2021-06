Metroid tiene un nuevo episodio en espera después de Dread

Nintendo no pudo sorprender más a los fanáticos de Metroid en su aniversario 35, que con el anuncio del largamente aplazado Metroid Dread. Durante la presentación del juego en el Nintendo Treehouse de E3 2021, Yoshio Sakamoto señaló que este marcará el final del arco de Samus iniciado desde el primer título para NES/Famicom.

Sin embargo, en una posterior entrevista el director de los más importantes juegos de la saga 2D atinó a decir que sobre el futuro de Samus, «hay una especie de nuevo episodio que está a la espera de su desarrollo.»

«La historia de Metroid hasta este punto ha lidiado con el extraño destino de Samus interconectado al de los Metroid. Hasta ahora ese ha sido el enfoque de la serie. Lo que este juego representa es una pausa, o como el inicio de algo más. Nadie quiere que la serie Metroid termine, y lo sabemos. Tampoco queremos eso: queremos que la gente sepa que hay una especie de nuevo episodio que está a la espera de su desarrollo. Y esperamos que estén ansiosos por saber qué haremos después, pero no hay nada específico por ahora.» Yoshio Sakamoto

Es extraño pensar en cómo podría ser la saga Metroid sin Samus enfrentándose a estas armas biológicas, creadas por los Chozo para devorar al Parásito X. También resultará interesante ver qué tienen planeado en el futuro de Samus Aran, ya que sus habilidades sirven para mucho más que cazar a estas amenazas y a piratas espaciales.

Prólogo de Metroid Dread

El X es un parásito terriblemente letal que posee a criaturas orgánicas, imitándolas posteriormente basado en su información genética.

Una vez me infectó también. Pero mi vida fue salvada, gracias a una vacuna creada con el ADN del enemigo natural de X: los Metroids. No solo eso, sino que me convirtió en el único ser capaz de pelear contra esta criatura que amenazaba la galaxia. Tras una mortal batalla contra el SA-X, una copia mía con plenas capacidades, finalmente logré arrasar con todo el X, junto con el planeta SR388.

Sin embargo…

Un día, la Federación Galáctica recibió una transmisión de una fuente desconocida indicando que el X aún está vivo. La Federación despachó una unidad especial al planeta ZDR que consistía en siete robots E.M.M.I., al parecer la fuente de la transmisión.

Al rato de aterrizar en ZDR, toda la unidad desapareció misteriosamente.

¿Existe el X todavía en realidad? ¿Qué está sucediendo en ZDR? Depende de mí, la única inmune al Parásito X, descubrirlo…

Por supuesto, aquellos que no hayan jugado antes Metroid no estarán familiarizados con los eventos que llevaron al nuevo título. Pero podrán disfrutar Metroid Dread como una historia contenida y, si lo desean, iniciar su recorrido por la franquicia en Nintendo Switch.

Aprovechamos para recordar que con la suscripción de Nintendo Switch Online los interesados pueden jugar Metroid (NES) y Super Metroid (SNES) sin costo adicional. Por su parte, los usuarios de Wii U gozan de un poco más de suerte en la eShop para dicha consola, ya que aparte de los juegos mencionados, pueden adquirir Metroid: Zero Mission, Metroid Fusion, Metroid Prime: Trilogy, Metroid Prime Hunters y Metroid: Other M en la amplia Consola Virtual de Wii U.

Fuente: Cnet, Nintendo