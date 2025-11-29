Metroid Prime 4: Beyond es una historia separada a la trilogía según Nintendo, pero insisten en enumerarlo y poner a Sylux

El lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond para Nintendo Switch y Switch 2 es inminente, después de varios años de espera por parte de los fanáticos. Esta subserie del universo Metroid se ubica antes de Metroid II: Return of Samus / Samus Returns para Game Boy / 3DS, identificada por su perspectiva en primera persona –además de un pinball– pero oficialmente catalogada como una aventura en primera persona.

En un reportaje presentado por Nintendo Japón como previo al lanzamiento del juego, la compañía aclaró que esta cuarta entrega numérica no guarda relación con la trilogía Metroid Prime original, ni sus juegos para DS (Hunters) y 3DS (Federation Force). Sin embargo, el personaje antagónico Sylux debutó en Metroid Prime Hunters y sembró su poder sobre los Metroid al final de Federation Force. Puede que Metroid Prime 4: Beyond no tenga Phazon, pero la afirmación de Nintendo es solo para que los jugadores no sientan que necesitan ponerse al día con cinco juegos previos, de los cuales solo el primero está remasterizado en Switch.

La historia hasta ahora…

Metroid es una serie de juegos en la que la protagonista principal, Samus Aran, juega un papel importante que se puede dividir en dos: la serie de acción 2D basada en exploración y la serie de aventuras en primera persona Metroid Prime.

Si bien conserva la jugabilidad de la serie 2D Metroid, donde los jugadores adquieren habilidades y amplían su rango de movimiento, la serie Metroid Prime es única porque los jugadores pueden explorar el espacio 3D desde la perspectiva en primera persona de Samus. Como si tuvieran el casco de su traje Chozo bien puesto.

Hasta antes de Beyond hay cinco títulos y un ‘spin-off’ en la serie Metroid Prime, pero este es el primer título principal completamente nuevo en más de 18 años, desde Metroid Prime 3: Corruption para Wii. La serie principal hasta Corruption giraba en torno a la historia del Phazon, una sustancia energética que muta a los seres vivos, pero Metroid Prime 4: Beyond comienza una nueva historia, por lo que incluso si no has jugado los títulos anteriores de la serie, podrás disfrutarla igual.

¿Qué es Metroid Prime 4: Beyond?

Samus Aran se encuentra con su enemigo cazador, Sylux, en un centro de investigación de la Federación Galáctica. Sin embargo, sufre un accidente inesperado y es transportada al planeta desconocido Viewros. Junto con los soldados de la Federación Galáctica que la acompañaron, deberán trabajar juntos para regresar a su mundo natal.

El planeta Viewros alberga una gran variedad de áreas, incluidas exuberantes selvas, vastas áreas desérticas, fábricas envueltas en nubes de tormenta e instalaciones llenas de lava fluida. Al igual que en los juegos anteriores de la serie, los jugadores exploran el mundo en 360 grados desde la perspectiva de Samus, utilizando una variedad de habilidades para derrotar a los enemigos y resolver acertijos para poder escapar del planeta.

La clave es escanear el entorno, ya que esto permite obtener información. Es útil para analizar los restos de civilizaciones, las debilidades del enemigo y tanto para la exploración como para el combate. Los enemigos se pueden fijar en el centro de la pantalla, por lo que incluso aquellos que no estén acostumbrados a los juegos en perspectiva en primera persona, podrán escanear enemigos y luchar sin problemas.

Nuevo poder

Samus adquiere nuevas habilidades psíquicas que se transmiten al planeta. Mediante su fuerza de voluntad, puede activar mecanismos a distancia y controlar libremente la trayectoria de los rayos, ampliando así su alcance de exploración y combate.

Además, los jugadores pueden adquirir una motocicleta llamada «Viola» –no el mejor nombre en español–, equipada con funciones avanzadas. Pueden conducirla por las vastas zonas desérticas que conectan las zonas de exploración y también usar acciones especiales mientras la conducen para luchar contra los enemigos.

Samus conoce a cinco soldados de la Federación Galáctica que también han sido transportados al planeta. Para regresar a casa con vida, todos explorarán el planeta, lucharán contra los enemigos y trabajarán juntos para despejar el camino.

Selección de dificultad

Cuando juegues por primera vez Metroid Prime 4: Beyond, podrás elegir entre dos niveles de dificultad: Casual y Normal. El modo Casual reduce la salud de los enemigos y el daño que recibes, por lo que es recomendable para quienes juegan a la serie Metroid Prime por primera vez o para quienes quieran disfrutarla de forma casual. Si confías en tus habilidades, prueba el modo Difícil, que se desbloquea tras completar el juego en modo Normal.

Igualmente puedes ajustar la sensibilidad del ‘stick’ y la puntería del ratón en la pantalla de opciones. Si te resulta difícil ajustar la perspectiva o la puntería, consulta la pantalla de opciones.

Edición Nintendo Switch 2

Con Metroid Prime 4: Beyond – Nintendo Switch 2 Edition, puedes elegir entre dos modos que se adaptan a tus preferencias y entorno: explorar un mundo renderizado en alta definición en 4K o disfrutar de una acción fluida a 120 fps. También es compatible con HDR, que produce colores vibrantes, lo que permite a Samus disfrutar de paisajes naturales y realistas.

La Nintendo Switch Edición 2 también cuenta con controles intuitivos con el ratón del Joy-Con 2. Simplemente cambia la forma en que sujetas el Joy-Con 2 para alternar al instante entre los controles con ‘stick’ y ratón. Mientras exploras Viewros, puedes usar el ‘stick’ para observar atentamente tu entorno y, al comenzar el combate, puedes apuntar y atacar rápidamente con el ratón. Puedes cambiar el método de control según la situación.

El contenido del juego es el mismo que el de la versión para Nintendo Switch, pero fíjate bien al momento de comprar. Además, la versión para Nintendo Switch se puede canjear por el Boleto 2×1 del Catálogo Nintendo, una oferta especial exclusiva para los suscriptores de Nintendo Switch Online.