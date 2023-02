Metroid Prime Remastered – Reseña

Toda la saga de Metroid no es extraña a las sequías de juegos. Después del lanzamiento del icónico Super Metroid en 1994, pasaron ocho años antes de regresar por lo alto en GameCube, saltándose incluso el Nintendo 64. Ni siquiera llegó solo, sino acompañado de Metroid 4 para GBA, o Fusion. El entonces joven Retro Studios sorprendió al mundo con una de las transiciones a 3D más sobresalientes de Nintendo –junto a Mario y Zelda–. Metroid Prime Remastered llega a Switch más de 20 años después y en nuestra reseña lo revisamos.

El trabajo de adaptar Metroid Prime a Switch, sin embargo, no recae solo sobre Retro. Iron Galaxy Studios fue el encargado principal de dicha labor en colaboración con otra cantidad de compañías. Ellos fueron los que también adaptaron The Elder Scrolls V: Skyrim, Diablo III y Overwatch a la consola híbrida de Nintendo. Así que la experiencia les precede, mas en Metroid Prime Remastered se nota un enfoque especial.

El logro de Metroid Prime es comprender cómo convertir a un nuevo ángulo todo lo que hacía a la saga Metroid especial: su exploración, la atmósfera, sus jefes y criaturas. Dotarle de cámara en primera persona significaba que no podían mantener el mismo estilo de los tres primeros juegos. A su vez, era la oportunidad para expandirse en los detalles que hacen únicos a los planetas que investiga Samus Aran en su búsqueda de metroides. Contrario a lo que piensa su diseñador líder, Metroid Prime está muy lejos de apestar.

Te extrañábamos, Tallon IV

Cuando traes un juego de 20 años como éste ya clásico de Retro Studios no hay forma de fallar. Bajo el título de remasterización podrías creer que solo retocaron unas cosas aquí y allá para relanzarlo y listo. En su lugar, todos los equipos encargados de esta modernizada versión pusieron el mismo énfasis en los detalles que sus creadores –quienes trabajan a pleno en Metroid Prime 4–. Las gotas de lluvia al aterrizar en Tallon IV, su vegetación, la forma en que el casco de Samus refleja su rostro, en que el agua se escurre o cómo el calor empaña el visor.

Ciertos elementos han visto reducidos su exposición, como la nieve de Phendrana, que podría ser un detrimento para los jugadores del original. No creemos que sea algo que reduzca valor al esforzado trabajo visual de Metroid Prime Remastered, título al que definitivamente no le pesan los años. ¿Por qué no llamarlo ‘remake’? Porque en esencia es el mismo juego de GameCube y no una reimaginación, que es como se traducen los ‘remakes’ modernos.

Retoque de controles

Una de las falencias en Metroid Prime para GameCube era su control. Por alguna razón que ignoramos, los desarrolladores no hacían uso correcto del C-Stick como el ‘stick’ derecho que es. Debido a ello, no podíamos mover la cámara de Samus con dicho ‘stick’ ni movernos al mismo tiempo que apuntábamos. Aquel sí es un método anticuado que aún podemos usar en Switch y es el menos recomendable de todos. Otra opción incluye controles de movimiento con los Joy-Con, al estilo Wiimote. Estos sin embargo, son imprecisos y no están a su altura.

El adaptador USB de GameCube para Wii U/Switch permite usar un control de GameCube en Metroid Prime Remastered. Sacrificando el menú de pausa y con ciertos ajustes. No vemos necesidad de esta «experiencia original» cuando tienes la opción de usar los controles modernos de Switch. Estos sí le hacen justicia al juego de Retro Studios y hace la jugabilidad más fluida que en sus dos versiones previas. Sin olvidar el beneficio de lo portable, por supuesto.

Tanto usar ambos ‘sticks’ para moverse y apuntar, disparando con el gatillo, es cómo naturalmente tenía que jugarse Metroid Prime en GameCube. Los controles de Prime Trilogy en Wii acertaron con un método único para esa consola, así que están fuera de la ecuación.

Como otros juegos de Metroid, en Tallon IV recorremos una amplia variedad de biomas en busca de recuperar las mejoras en armas y armaduras de Samus. A su vez, encontrar cada uno de los 12 artefactos Chozo es crucial para llegar al final del juego y descubrir la fuente de Phazon que contamina el planeta. Aunque cronológicamente Prime se ubica entre el primer y segundo juego clásico, a partir de este el ‘lore’ de los Chozo cobró mayor importancia en el universo Metroid. Importancia que replicaría el ‘remake’ Zero Mission para GBA.

La forma en que Samus bloquea su mira en los enemigos es otro motivo por el que Prime no clasifica como FPS. Los movimientos y esquivos del jugador con un enemigo a la vez como eje es el corazón de los combates. Como la revelación que en su tiempo fue que en Ocarina of Time, Link peleará contra sus oponentes en una danza circular, así ocurre con Samus en Metroid Prime Remastered. La exploración de mundo, de desbloquear habilidades y repasar caminos recorridos, es una huella impregnada por el subgénero que creó Metroid.

Conocemos el mundo de Tallon IV en buena parte por la función de escaneo. Esta nos brinda mayor información sobre el ecosistema, flora y fauna alienígena. Hace de los jugadores parte del mismo, no solo por caminar bajo el casco de Samus Aran. Con excepción de momentos específicos, puedes olvidar que está ahí y dedicarte a seguir tu camino. No obstante, ayuda a comprender mejor el ‘modus operandi’ de Samus a lo largo de la galaxia y creemos que es la mejor forma de comprometer a los jugadores con la cazarrecompensas. Es una mecánica solo práctica en 3D y nos alegra que se vuelva a exponer en Metroid Prime Remastered.

Museo de rarezas

Los jugadores de Metroid Prime: Trilogy recordarán una galería desbloqueable en la colección gastando créditos internos. La remasterización para Switch del primer juego la expande, le añade la banda sonora y visor de modelos 3D. No hay que gastar créditos, pero sí desbloquear diseños con el progreso de la aventura. Podemos deleitarnos a su vez con arte conceptual, materiales de desarrollo originales y espacios dedicados para GameCube y la versión remasterizada.

Como es de esperarse, los diseños de criaturas y jefes, pasando por las armaduras de Samus, su nave y escenarios de juego, hacen de esta una galería perfecta para amantes de Metroid. Sabemos que no recibir los tres juegos al mismo tiempo en Switch puede desanimar a algunos. Tampoco tenemos la menor duda que una vez prueben las mejoras de este relanzamiento no querrán dejarlo por fuera de su colección de Metroid.

Entre Metroid Prime Remastered y Metroid Dread (reseña del juego del año 2021 en GamerFocus), es un gran momento para los seguidores de Samus en Nintendo Switch. Además de los juegos disponibles en Nintendo Switch Online y su Paquete de expansión.

Metroid Prime Remastered 8.8/10 Nota Lo que nos gustó - Gráficos superiores a una remasterización.

- Audio impecable e inmersivo.

- Controles mejorados y con la opción de tres mundos (GC, Wii, Switch).

- Tallon IV como un entorno alienígena perfectamente ambientado. Lo que no nos gustó - La ausencia temporal de una trilogía completa remasterizada.

- Los controles de movimiento están por debajo del Wiimote (Prime Trilogy). En resumen Metroid Prime Remastered es un ejemplo "primario" de una de las mejores transiciones a 3D que ha tenido un juego nacido en 2D. Aún tras su cambio de género al de aventura en primera persona, Retro Studios demostró cómo experimentar puede dar resultado mientras se respete a su base. La remasterización para Switch es modesta en su título, en realidad brindando lo que debería ser en adelante un estándar para este tipo de adaptaciones. Sus modernizados controles dan nueva vida al único problema del juego original, mientras que visualmente es de los juegos más apacibles a la vista en Nintendo Switch.

Reseña hecha con una copia digital de Metroid Prime Remastered para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.