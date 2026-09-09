Metroid Ravenous es real, revelaron detalles de su trama, fecha de lanzamiento, Amiibo y más

Durante la presentación Nintendo Direct del 9 de septiembre de 2026 pudimos confirmar por fin que los rumores sobre un nuevo juego 2D de la saga Metroid eran reales. Nintendo anunció oficialmente Metroid Ravenous y nos dio detalles muy jugosos sobre este nuevo título en su tráiler de revelación, incluyendo su fecha de lanzamiento.

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Este juego parece estár siendo desarrollado por el estudio español MercurySteam —responsables de Metroid: Samus Returns y Metroid Dread— y saldrá a la venta el jueves 28 de enero de 2026 exclusivamente para Nintendo Switch 2. No va a salir para el primer Nintendo Switch.

Pueden ver su tráiler de revelación a continuación.

Por lo visto, la trama sigue a una Samus que fue atacada por enemigos desconocidos, los cuales la dejaron varada en una peligrosa luna. Dispuesta a sobrevivir y escapar, la cazarrecompensas usará una nueva habilidad para absorber a los enemigos porque, segun sus propias palabras, tiene que «devorar o ser devorada». De ahí viene el título del juego.

Esos enemigos desconocidos tienen una estética interesante con largos sombreros que parecen inspirados en antiguos guerreros japoneses. Es posible que sean sus principales rivales y perseguidores en esta aventura.

También vemos a Samus al final del tráiler con una armadura verde que es descrita como «Armadura Metroid». Será interesante ver cómo la adquiere.

Por lo visto en el tráiler, Metroid Ravenous va a ser un juego de acción y plataformas en 2D con gráficos tridimensionales y algunas secuencias con perspectivas cinematográficas. Lo más probable es que sea un metroidvania con un mapa único interconectado, pero no ha sido confirmado.

Junto a este juego también se anunciaron dos nuevos Amiibo: uno nuevo de Samus y de una Estatua Chozo. Estos saldrán a la venta el mismo 28 de enero de 2027.

También anunciaron una edición especial de Metroid Ravenous que trae el juego, una caja metálica y un Amiibo de Samus en la nueva Armadura Metroid. Pareciera que este Amiibo será exclusivo de esta edición, pero no está confirmado.