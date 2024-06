Metroid: Zero Mission, Zelda: Four Swords, Perfect Dark y Turok llegan a Nintendo Switch Online

Durante el más reciente NIntendo Direct, la Gran N anunció la llegada de cuatro clásicos títulos al catálogo de Nintendo Switch Online. Estos componen la membresía del Expansion Pack, es decir las plataformas Nintendo 64 y Game Boy Advance. Nintendo Switch Online recibe The Legend of Zelda: A Link to the Past & Four Swords, en su momento el primer relanzamiento del juego original para SNES que además de ser portable, ofrece un multijugador adicional hasta para cuatro usuarios creado por Capcom. Cada uno con su Game Boy Advance. La dificultad de conseguir cuatro consolas con sus cartuchos lo hizo difícil de popularizar en su época, pero recibió una vistosa secuela para GameCube –que también usaba los GBA como controles–.

Por otra parte está Metroid: Zero Mission, el ‘remake’ para Game Boy Advance del juego de NES que lo mejora drásticamente desde… bien, desde cero. El movimiento fluido de Samus en su visita a Zebes la pone por encima de lo visto en Super Metroid. Su atmósfera y banda sonora sumerge a los jugadores en el casco de su traje Chozo, mientras que la historia de estos últimos es expandida en relación a Samus. Una nueva sección al derrotar a Mother Brain, su general Ridley y los piratas espaciales, se destapa bajo la forma de Chozodia. Samus debe sobrevivir sin su traje y haciendo uso del sigilo hasta recuperar profundos recuerdos de su niñez y liberar el verdadero poder de la raza Chozo. Imperdible para los interesados en Metroid o que apenas pasaron por Dread y Fusion.

La versión para Nintendo Switch Online de Metroid: Zero Mission ya viene con la galería de finales obtenida al enlazar el juego original con Metroid Fusion, usando dos GBA y el cable link.



Por el lado de Nintendo 64 y al igual que sucedió en Japón con Jet Force Gemini y GoldenEye 007, es necesario descargar una nueva aplicación de Nintendo 64 para mayores de 17 años, accediendo así a Turok: Dinosaur Hunter y Perfect Dark. El primero es un ‘first person shooter’ desarrollado por Iguana Entertainment y distribuido por Acclaim. Cuenta con una remasterización de Nightdive Studios, pero esta de Nintendo 64 es la experiencia original cazando dinosaurios.

Por último y no menos importante, Perfect Dark. Después de su laureado trabajo con GoldenEye 007, el equipo de Rare usó lo aprendido para crear su propio FPS con otra espía. Su nombre es Joanna Dark y sus enemigos son mismísimos extraterrestres con planes de hacerse con el planeta. Recientemente volvió a sobresalir debido al reinicio a cargo de Crystal Dynamics y The Initiative. Sin embargo, esta igualmente es la idea original del equipo de Rare que ya no está en el estudio actual de Microsoft. Siguen llegando más juegos de Rare a Switch y no descartaríamos prontas noticias de Donkey Kong 64, Diddy Kong Racing y quizás Conker’s Bad Fur Day.