¿Mi PC corre Dragon Ball: Sparking Zero? Conoce los requerimientos mínimos y recomendamos

Desde la primera semana de junio sabemos que la fecha de lanzamiento de Dragon Ball: Sparking Zero será el viernes 11 de octubre del 2024. Sin embargo, hoy ha empezado a salir a la luz una gran cantidad de información sobre Dragon Ball: Sparking Zero, el que para muchos es el Budokai Tenkaichi 4. Entre esta información se encuentra la lista oficial de todos los personajes que serán jugables cuándo salga el juego. También varios medios y creadores de contenido han tenido acceso a una prueba de Dragon Ball: Sparking Zero. Gracias a eso se ha conocido qué personajes tendrán habilitadas transformaciones, la lista de canciones del anime presentes en los dos paquetes DLC y uno muy importante para los usuarios de PC. Esta información es la necesaria para responder la pregunta ¿Mi PC corre Dragon Ball: Sparking Zero?

¿Cuáles son los requerimientos técnicos mínimos y recomendamos para correr en PC (Steam) Dragon Ball: Sparking Zero?

La cuenta @DbsHype en X, antes Twitter, reveló los requerimientos mínimos y recomendados para correr Dragon Ball: Sparking Zero en PC (Steam). Afortunadamente, estos parecen ser muy amables —para nuestra época— con los usuarios. Ya que, para correrlo con lo mínimo, se puede hacer con tarjetas de video de hace de 10 años. Sin embargo, el juego parece exigirle más al procesador: Esto debido a que las especificaciones de la GPU superan a las de títulos actuales como el remake de Resident Evil 4.

Mínimos Recomendados Sistema Operativo Windows 10 x64 Windows 10 x64 Procesador Intel Core i5 900 | AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-9700K | AMD Ryzen 5 3600 RAM 8 GB 16 GB GPU Nvidia GeForce GTX 980 / AMD RX 590 / Intel Arc A750 AMD Radeon RX Vega 64 / NVIDIA GeForce GTX 2060 Almacenamiento Sin revelar el espacio de HDD Sin revelar el espacio de SSD DirectX v12 v12

El nuevo ‘anime’ de Dragon Ball, Daima, llegará para celebrar el aniversario número 40 de la obra de Akira Toriyama. Este anime es el último trabajo en el que el autor original de Dragon Ball, Akira Toriyama, estará involucrado. Así que si quieren conocer cuál es la fecha de estreno de Dragon Ball Daima, les contamos que el estreno del primer episodio será el viernes 11 de octubre a las 11:40 PM en Japón. Además, en Colombia, México y otros países de Latinoamérica, el estreno del primer episodio de Dragon Ball Daima será el viernes 11 de octubre a las 9:40 AM. Así que es muy probable que sobre el medio día sea el estreno de Dragon Ball Daima en Crunchyrroll.

Aquellos que precompen Dragon Ball: Sparking Zero podrán obtener al personajes Goku de Dragon Ball Daima.

Los fanáticos de Dragon Ball sin lugar a duda tendrán un gran octubre. Ya que, además del estreno del nuevo anime, Bandai Namco lanzará Dragon Ball Sparking Zero el mismo 11 de octubre. Este es el cuarto juego de la saga Budokai Tenkaishi de DragonBall y recientemente, la desarrolladora japonesa presentó a 16 personajes provenientes del arco argumental de Cell. Dragon Ball: Sparking Zero tendrá 164 personajes desde su lanzamiento y estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía Steam.