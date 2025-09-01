Videojuegos

¿Mi pc corre Lords of the Fallen II? Estos son los requerimientos técnicos del juego

El juego vendrá localizado al castellano y solo se podrá comprar en la Epic Games Store,

Por Cesar Salcedo
CI Games ha compartido nuevos detalles de Lords of the Fallen II, juego presentado durante Gamescom 2025 y que está previsto para salir al mercado en el 2026. Entre la información más relevante se destacan las especificaciones o requerimientos técnicos que pedirá Lords of the Fallen II en PC. Junto a esta información, también se confirmó que la versión de Lords of the Fallen II para PC estará de manera exclusiva en su lanzamiento disponible en la Epic Games Store.

¿Cuáles son los requerimientos técnicos mínimos y recomendamos para correr en PC Lords of the Fallen II?

Al igual que su predecesor, Lords of the Fallen II utilizará el motor gráfico Unreal Engine 5. Los desarrolladores esperan que el rendimiento sea superior al del primer título, aprovechando las mejoras del motor para optimizar el juego y evitar problemas como el stuttering que tuvo la entrega anterior al momento de su lanzamiento.

MínimosRecomendados
Sistema OperativoWindows 11 x64Windows 11 x64
ProcesadorIntel i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600Intel i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600
RAM12 GB16 GB
GPUNVIDIA RTX-2060 / AMD Radeon RX 5700NVIDIA RTX-3080 / AMD Radeon RX 6800 XT
AlmacenamientoPor determinarPor determinar
DirectXv12v12
Además, Lords of the Fallen II contará con subtítulos al castellano.

Según CI Games, Lords of the Fallen II tendrá en cuenta el feedback de la comunidad. Se han implementado características muy solicitadas y se ha trabajado en mejorar el equilibrio del combate, un aspecto que ya se pudo ver en la versión 2.0 del anterior Lords of the Fallen.

Si desean conocer nuestra opinión del anterior Lords of the Fallen —ya que muchos no recuerdan que antes, en el 2014, ya habían lanzado un juego de esta serie— les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Vía: Wccftech

