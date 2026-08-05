¿Mi PC corre Silent Hill: Townfall? Les contamos los requerimientos mínimos y recomendados para jugar

Silent Hill: Townfall, el nuevo juego de terror psicológico de Konami llegará al mercado el próximo 24 de septiembre. ASí que para estar preparados para su llegada, la desarrolladora japonesa ha revelado los requerimientos mínimos y recomendados que tendrá que tener nuestro PC para correr Silent Hill: Townfall de manera adecuada.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Silent Hill Townfall. Seguir

¿Cuáles son los requerimientos técnicos de la versión para PC de Silent Hill Townfall?

Componente Requisitos Mínimos Requisitos Recomendados Sistema Operativo Windows 11 x64 Windows 11 x64 Procesador (CPU) AMD Ryzen 5 3600 / Intel i7-8700K AMD Ryzen 7 5700X / Intel i7-9700K Memoria RAM 16 GB RAM 32 GB RAM Tarjeta Gráfica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600 NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 7800 XT DirectX Versión 12 Versión 12 Almacenamiento 75 GB de espacio disponible 75 GB de espacio disponible Tarjeta de Sonido Dispositivo de audio compatible con Windows Dispositivo de audio compatible con Windows

Para asegurar un desempeño adecuado de la versión para PC de Silent Hill: Townfall se debe cumplir con los requisitos mínimos, los cuales garantizan ejecutar el título en resolución 1080p a 30 FPS en ajustes gráficos bajos. Mientras tanto, las especificaciones recomendadas permiten alcanzar una resolución 4K a 30 cuadros por segundo con calidad gráfica alta, siempre y cuando se utilicen las tecnologías de escalado DLSS, FSR o TSR en su modo Balanceado.

¿Que sabemos de Silent Hill: Townfall?

La historia de Silent Hill: Townfall se sitúa en un gélido y aislado paraje de Escocia en el año 1996. En esta aventura, la primera de la franquicia en desarrollarse íntegramente desde una perspectiva en primera persona, los jugadores controlarán a Simon Ordell. Él debe volver a la isla de St. Amelia para «arreglar las cosas». Sin embargo, a su llegada se encontrará con un lugar silencioso, sumergido en una densa niebla y aparentemente abandonado. A lo largo del juego, Simon se dará cuenta que la realidad y el delirio se entrelazan a medida que emergen fragmentos de su pasado.

A nivel jugable, Silent Hill: Townfall combina combate cuerpo a cuerpo o con armas de fuego, mecánicas de sigilo para evitar a los enemigos y previamente, Konami confirmó que Silent Hill: Townfall contará con varios finales según las decisiones del jugador y una banda sonora a cargo de Pilotpriest.

Fuente: Steam