Videojuegos

¿Mi PC corre Silent Hill: Townfall? Les contamos los requerimientos mínimos y recomendados para jugar

Silent Hill: Townfall necesitará 16 GB de RAM como minimo para correr a 30 FPS y 1080p. Mientras que para tener los 60 cuadros necesitaremos 32 GB.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Silent Hill: Townfall, el nuevo juego de terror psicológico de Konami llegará al mercado el próximo 24 de septiembre. ASí que para estar preparados para su llegada, la desarrolladora japonesa ha revelado los requerimientos mínimos y recomendados que tendrá que tener nuestro PC para correr Silent Hill: Townfall de manera adecuada.

¿Cuáles son los requerimientos técnicos de la versión para PC de Silent Hill Townfall?

ComponenteRequisitos MínimosRequisitos Recomendados
Sistema OperativoWindows 11 x64Windows 11 x64
Procesador (CPU)AMD Ryzen 5 3600 / Intel i7-8700KAMD Ryzen 7 5700X / Intel i7-9700K
Memoria RAM16 GB RAM32 GB RAM
Tarjeta Gráfica (GPU)NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 7800 XT
DirectXVersión 12Versión 12
Almacenamiento75 GB de espacio disponible75 GB de espacio disponible
Tarjeta de SonidoDispositivo de audio compatible con WindowsDispositivo de audio compatible con Windows

Para asegurar un desempeño adecuado de la versión para PC de Silent Hill: Townfall se debe cumplir con los requisitos mínimos, los cuales garantizan ejecutar el título en resolución 1080p a 30 FPS en ajustes gráficos bajos. Mientras tanto, las especificaciones recomendadas permiten alcanzar una resolución 4K a 30 cuadros por segundo con calidad gráfica alta, siempre y cuando se utilicen las tecnologías de escalado DLSS, FSR o TSR en su modo Balanceado.

- Publicidad -
¿Mi PC corre Silent Hill: Townfall? Les contamos los requerimientos mínimos y recomendados para jugar

¿Que sabemos de Silent Hill: Townfall?

¿Mi PC corre Silent Hill: Townfall? Les contamos los requerimientos mínimos y recomendados para jugar

La historia de Silent Hill: Townfall se sitúa en un gélido y aislado paraje de Escocia en el año 1996. En esta aventura, la primera de la franquicia en desarrollarse íntegramente desde una perspectiva en primera persona, los jugadores controlarán a Simon Ordell. Él debe volver a la isla de St. Amelia para «arreglar las cosas». Sin embargo, a su llegada se encontrará con un lugar silencioso, sumergido en una densa niebla y aparentemente abandonado. A lo largo del juego, Simon se dará cuenta que la realidad y el delirio se entrelazan a medida que emergen fragmentos de su pasado.

A nivel jugable, Silent Hill: Townfall combina combate cuerpo a cuerpo o con armas de fuego, mecánicas de sigilo para evitar a los enemigos y previamente, Konami confirmó que Silent Hill: Townfall contará con varios finales según las decisiones del jugador y una banda sonora a cargo de Pilotpriest.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

Final Fantasy XIV: Square Enix detalla problema con los tiempos de carga en Nintendo Switch 2
 Final Fantasy XIV: Square Enix detalla problema con…
Todo lo revelado sobre Fire Emblem: Fortune’s Weave en el Nintendo Direct – historia, personajes, armas, jugabilidad y más
 Todo lo revelado sobre Fire Emblem: Fortune’s Weave…
EWC 2026: Fecha, hora, resultados y cómo ver las partidas de Rainbow Six Siege en la Esports World Cup
 EWC 2026: Fecha, hora, resultados y cómo ver…
Imágenes oficiales de la figura de Aerith Masterline basada en Final Fantasy VII Rebirth, una excelsa estatuilla que supera los dos mil dólares
 Imágenes oficiales de la figura de Aerith Masterline…
Super Mario Sunshine ya tiene fecha de aterrizaje en la Isla Delfino de Nintendo Switch Online, además de dos juegos nunca lanzados en Virtual Boy
 Super Mario Sunshine ya tiene fecha de aterrizaje…
Un juego perdido de Pokémon para Nintendo DS aparece salvajemente en eBay, era exclusivo de estaciones de descarga
 Un juego perdido de Pokémon para Nintendo DS…

Fuente: Steam

Más de:
Silent Hill Townfall Silent Hill Townfall
Primera mirada a las nuevas skins de Bleach y de Addison Rae en Fortnite
Game Freak promete hacer mejoras a Beast of Reincarnation tras conocer las críticas de los jugadores
EA ahora es un compañía privada, fue comprada por la peor gente posible
Pokémon Pokopia: notas del parche de actualización 2.0 y Cuenca coralina del Pase de expansión ya disponible
Final Fantasy XIV: Square Enix detalla problema con los tiempos de carga en Nintendo Switch 2
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Primera mirada a las nuevas skins de Bleach y de Addison Rae en Fortnite
No hay comentarios

Lo último

Un set de LEGO PlayStation llegaría posiblemente en octubre con un regalo de Astro Bot
Cultura POP
Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe, esta es la fechad e estreno de la segunda película en Netflix
Anime y Manga
Koei Tecmo lanza en agosto una aplicación chatbot de Atelier Ryza que no deja de ser cultivo de IA
Videojuegos
Roblox Mugen Códigos Activos
Roblox Códigos de Mugen (agosto 2026)
Videojuegos