¿Mi PC o Mac corren Crimson Desert? Estas son sus especificaciones técnicas

El estudio Pearl Abyss está por lanzar Crimson Desert, este jueves 19 de marzo para PlayStation 5, Xbox Series y PC, con soporte para Mac. El videojuego traslada a los jugadores al continente de Pywel, donde asumirán el rol de Kliff, líder de los mercenarios Melenas Grises en un mundo abierto donde el jugador podrá explorar el mundo con libertad. Todo esto mediante el el uso de caballos, dragones o volando y planeando con nuestras propias habilidades. Además, Crimson Desert contará con un sistema de combate que integra armas blancas, técnicas de agarre y mecánicas de gestión de y supervivencia.

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A continuación, listáremos las especificaciones mínimas y recomendadas para correr Crimson Desert en PC y en Mac. Cabe resaltar, que en ambas plataformas se debe contar con un espacio de almacenamiento de 150 GB.

¿Cuáles son los requerimientos técnicos de la versión para PC de Crimson Desert?

Mínimos Recomendados Sistema Operativo Windows 10 x64 Windows 10 x64 Procesador Ryzen 5 2600X / i5-8500 Ryzen 5 5600 / i5-11600K RAM 16 GB 16 GB GPU RX 5500 XT / GTX 1060 RX 6700 XT / RTX 2080 DirectX v12 v12 Almacenamiento 150 GB 150 GB El uso de SSD es requerido para correr este juego en PC.

¿Cuáles son los requerimientos técnicos de la versión para macOS de Crimson Desert?

Mínimos Recomendados Sistema Operativo MacOS 15.0 o superior MacOS 15.0 o superior Procesador Apple M2 Pro, M3, M4 Apple M3 Pro, M4 Pro, M5 RAM 16 GB 16 GB GPU M1 M5 Almacenamiento 150 GB 150 GB

Fuente: Steam