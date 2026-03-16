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¿Mi PC o Mac corren Crimson Desert? Estas son sus especificaciones técnicas

Conoce los requisitos mínimos y recomendados de Crimson Desert para PC y macOS antes de su lanzamiento el próximo 19 de marzo.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

El estudio Pearl Abyss está por lanzar Crimson Desert, este jueves 19 de marzo para PlayStation 5, Xbox Series y PC, con soporte para Mac. El videojuego traslada a los jugadores al continente de Pywel, donde asumirán el rol de Kliff, líder de los mercenarios Melenas Grises en un mundo abierto donde el jugador podrá explorar el mundo con libertad. Todo esto mediante el el uso de caballos, dragones o volando y planeando con nuestras propias habilidades. Además, Crimson Desert contará con un sistema de combate que integra armas blancas, técnicas de agarre y mecánicas de gestión de y supervivencia.

A continuación, listáremos las especificaciones mínimas y recomendadas para correr Crimson Desert en PC y en Mac. Cabe resaltar, que en ambas plataformas se debe contar con un espacio de almacenamiento de 150 GB.

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¿Cuáles son los requerimientos técnicos de la versión para PC de Crimson Desert?

Mínimos Recomendados
Sistema OperativoWindows 10 x64Windows 10 x64
ProcesadorRyzen 5 2600X / i5-8500Ryzen 5 5600 / i5-11600K
RAM16 GB16 GB
GPURX 5500 XT / GTX 1060RX 6700 XT / RTX 2080
DirectXv12v12
Almacenamiento150 GB 150 GB
El uso de SSD es requerido para correr este juego en PC.
¿Mi PC o Mac corren Crimson Desert? Estas son sus especificaciones técnicas

¿Cuáles son los requerimientos técnicos de la versión para macOS de Crimson Desert?

MínimosRecomendados
Sistema OperativoMacOS 15.0 o superiorMacOS 15.0 o superior
ProcesadorApple M2 Pro, M3, M4Apple M3 Pro, M4 Pro, M5
RAM16 GB16 GB
GPUM1M5
Almacenamiento150 GB 150 GB
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Fuente: Steam

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