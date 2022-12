Microsoft señala que Final Fantasy XVI y Silent Hill 2 no llegarán a Xbox por culpa de Sony

Una vez más, volvemos a escuchar de la disputa legal entre Microsoft y Sony por la compra de Activision Blizzard. En esta ocasión, se trata de una respuesta de Microsoft a la CMA (Competition and Markets Autorithy) del Reino Unido que indica que Sony se ha dedicado a hacer acuerdos que implican la exclusión de Xbox como plataforma para juegos actuales y venideros como Final Fantasy XVI y Silent Hill 2 (el ‘remake’).

Para entender esta situación, hay que recordar que la compra de Activision Blizzard desató un conflicto entre las dos compañías. Sony ha tratado de bloquear a toda costa la transacción al llevar el caso a organismos de control de todo el mundo. Según la empresa japonesa, hacer que Microsoft sea dueña de franquicias como Call of Duty «minaría su capacidad para hacer competencia». En otras palabras, Sony está buscando apoyo de cualquier organismo de control argumentando que la operación constituiría un monopolio (o contribuiría a uno).

Final Fantasy XVI no llegaría a Xbox nunca

Desde entonces, Microsoft ha tratado de llegar a un acuerdo, sin tener éxito alguno. Por más que ha prometido que Call of Duty y otras franquicias no se harán exclusivas, la presión de Sony parece no haber disminuido en absoluto.

Por eso, Microsoft decidió apuntar el proyector hacia Sony para hacerlo centro de atención. En un comunicado reciente hacia la CMA, Microsoft señaló que Sony ha estado haciendo tratos con terceros solamente para excluirlo de algunos lanzamientos. Así, la acusación indica que Final Fantasy VII Remake, Bloodborne, Final Fantasy XVI y Silent Hill 2 han sido parte de tratos que evitarían/han evitado su lanzamiento en Xbox.

Esto no es precisamente una violación a la ley. Sin embargo, se trata de una nueva estrategia de Microsoft por hacer ver que Sony no solo tiene una lista de exclusivos muy notorios y famosos (tal y como indica en el documento con casos como Uncharted, God of War, etc.), sino que también se está quejando por una posibilidad de que su competencia tenga algo de exclusivos.

Hasta la fecha, no ha habido comentario alguno de las compañías implicadas en los supuestos contratos de exclusión como FromSoftware o Square Enix.

Fuente: Respuesta oficial de Microsoft a la CMA