Microsoft quiere cerrar Arkane Studios,pero tienen hasta mitad de noviembre para buscar comprador

Arkane Studios, desarrolladora responsable de títulos como Dishonored y Deathloop, se encuentra en una etapa decisiva para su futuro. Ya que, tras el anuncio de Microsoft en julio sobre sus planes para desvincularse de la compañía, la firma enfrenta un proceso de reestructuración que pone en riesgo su permanencia en la industria.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Marvel's Blade. Seguir

Según reportó el diario francés Le Monde, Arkane Studios tiene como plazo límite el 13 de noviembre para concretar la venta del estudio. Esta fecha marca el fin de las consultas con el Comité Social y Económico de la empresa, un proceso regido por la Ley Florange de Francia. Dicha legislación obliga a las compañías con al menos 1,000 empleados a buscar compradores cuando planean cierres que impliquen despidos masivos; en este caso, aproximadamente 217 puestos de trabajo se encuentran en riesgo.

¿Qué sabemos sobre el cierre de Arkane Studios y Blade, juego cuyo desarrollo está avanzado?

A pesar de la amenaza de cierre, existen alternativas en curso para evitar la desaparición de Arkane Studios. Representantes del sindicato Printemps Ecologique señalaron que se están evaluando diversas opciones de traspaso. Por su parte, Microsoft confirmó de forma independiente que busca de manera activa un socio estratégico para apoyar la siguiente fase de desarrollo y posibilitar la comercialización de Marvel’s Blade, título anunciado por el estudio en 2023.

Representantes sindicales explicaron que Marvel’s Blade está cerca de concluir su etapa de producción y advirtieron que sería un desperdicio monumental si no llega al mercado. Asimismo, desde el Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo expresaron su orgullo por el trabajo realizado y manifestaron su confianza en el éxito comercial que tendría el videojuego en caso de ser publicado.

A las opciones de venta se suman los análisis de la industria sobre los costos que implicaría clausurar la sede de Arkane Lyon. El periodista de Bloomberg, Jason Schreier, señaló que existen múltiples vías en exploración para salvar el estudio y destacó que cerrar una desarrolladora en Francia resulta sumamente costoso debido a las leyes laborales que exigen periodos extendidos de indemnización. Debido a que Microsoft busca evitar asumir dichos gastos, Schreier indicó que se sorprendería si el estudio termina cerrando definitivamente. Por lo pronto, el destino de Arkane Studios y de su esperado proyecto dependerá de las negociaciones en marcha antes de que venza el plazo fijado.

Fuente: Le Monde