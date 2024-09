Miles Edgeworth, de Ace Attorney, llega gratis a Among Us

He aquí un tripulante que no esperábamos. Para celebrar el inminente lanzamiento de Ace Attorney Investigation Collections —pueden leer nuestras primeras impresiones de este juego aquí— su protagonista Miles Edgeworth ha adquirido una inesperada forma frijolesca y se unirá al elenco del popular título indepdendiente Among Us.

Pueden ver cómo lucirá en la imagen a continuación.

Lo mejor de todo es que no tendremos que pagar nada por este particular disfraz. Lo único que tenemos que hacer es iniciar sesión en el juego a partir del lunes 9 de septiembre de 2024 y lo encontraremos automáticamente en nuestro inventario. Eso sí, no tarden mucho en reclamar el disfraz de Miles Edgeworth en Among Us porque es una oferta por tiempo limitado que desaparecerá algunos días después del lanzamiento de Ace Attorney Investigation Collections.

Ace Attorney Investigation Collections saldra a la venta para PS4, Xbox One (PS5 y Xbox Series X|S mediante retrocompatibilidad), Nintendo Switch y PC (mediante Steam) el viernes 6 de septiembre de 2024.