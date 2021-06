Como bien deberían saber, la franquicia Sonic the Hedgehog celebra su aniversario 30 en 2021. Durante los últimos meses, Sega ha revelado algunos de los proyectos dirigidos a celebrar esta importante ocasión. Estos van desde juegos nuevos y remasterizados —la mayoría de los cuales se dejaron ver en Sonic Central— hasta otros productos transmedia, tales como Sonic: la película 2 y Sonic Prime. No obstante, parece que Sega no había revelado todo.

Faltando un año para el aniversario, Sega y Mojang han dado a conocer que un DLC con motivo del cumpleaños 30 de Sonic the Hedgehog ya está disponible en Minecraft Marketplace.

¿Qué precio tiene el DLC de Sonic the Hedgehog para Minecraft?

El DLC de Sonic the Hedgehog para Minecraft tiene un precio de 1340 Minecoins.

¿Para qué plataformas estará disponible?

El DLC de Sonic the Hedgehog para Minecraft está disponible para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC y dispositivos móviles.

¿De qué trata el DLC de Sonic the Hedgehog?

El DLC de Sonic the Hedgehog para Minecraft consiste en un ‘endless runner’ con escenarios generados proceduralmente, jefes, logros y múltiples secretos. Como si no fuera suficiente, dos jugadores pueden competir al mismo tiempo para ver quién consigue la puntuación más alta.

¡Pero eso no es todo! El DLC de Sonic the Hedgehog permite jugar con otros personajes icónicos de la franquicia, tales como Tails y Knuckles. También tiene su propio Jardín Chao.

Celebración en el servidor The Hive

Además del DLC de Sonic the Hedgehog, un evento especial se celebrará en el servidor The Hive. Aunque no se especificó la fecha, es muy probable que las actividades comiencen desde el 23 de junio. Esto se debe a que ese día es el aniversario de la franquicia Sonic the Hedgehog. Mojang también ha revelado que se realizará una actividad especial durante el fin de semana.

Fuente: canal oficial de Sonic the Hedgehog en YouTube