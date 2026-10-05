En el año 2020 Xbox Game Studios lanzó el primer Minecraft Dungeons (reseña), una propuesta que adaptó el universo de Mojang al género de rol de acción y exploración de mazmorras. Este título ofreció una estructura clásica basada en misiones independientes que se seleccionaban desde un menú, con un sistema de combate accesible y un enfoque centrado en la recolección de equipamiento. Así que a lo largo de nuestra reseña de Minecraft Dungeons II analizaremos sus principales características para determinar si vale la pena darle una oportunidad a esta secuela del juego de acción de Mojang.

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¿Cuál es la historia de Minecraft Dungeons II?

La historia de Minecraft Dungeons II inicia tras los acontecimientos del juego anterior, en un momento en que los héroes de la superficie disfrutan de un periodo de paz luego de haber derrotado al Archimaldeano. Sin embargo, esta tranquilidad se interrumpe cuando el Alto Consejo de los Maldeanos descubre una brecha hacia otra dimensión denominada el Sift. Este nuevo plano dimensional alberga energía y almas que alteran la creación, lo que lleva a los antagonistas a abrir fisuras a lo largo de la superficie y provocar invasiones masivas. Ante el caos generado por las incursiones, los héroes deben abandonar la Costa Calamar y trasladar su base de operaciones a un nuevo asentamiento llamado Refugio de los Valientes.

A partir de este punto, la misión principal de nosotros consiste en ayudar a los aldeanos y a las criaturas del Sift a erradicar la amenaza de los Maldeanos. La historia se transmite principalmente a través de secuencias cinematográficas narradas, aunque estas apariciones son poco frecuentes a lo largo de la aventura. Si bien la premisa de la historia de Minecraft Dungeons II introduce una nueva dimensión y revela detalles sobre el universo de la franquicia, la trama se mantiene en un nivel superficial, como en la primera entrega, funcionando esencialmente como un vehículo para justificar el avance del jugador de un objetivo a otro dentro del mapa.

¿Cómo es el combate en Minecraft Dungeons II?

El sistema de combate en Minecraft Dungeons II se desarrolla desde una perspectiva isométrica en tiempo real y mantiene la accesibilidad de la primera entrega. Los controles permiten alternar de forma inmediata entre un arma de cuerpo a cuerpo y un arma a distancia. Esto sin necesidad de ejecutar combinaciones complejas de comandos, ya que el personaje realiza las secuencias de ataque de manera automática según el tipo de equipamiento. A diferencia de otros títulos del género, la progresión no se basa en clases fijas de personajes como bárbaros o monjes, sino estrictamente en el equipamiento utilizado. El inventario se compone de armas, piezas de armadura divididas de forma individual (casco, pechera, pantalones y botas), artefactos que otorgan habilidades activas temporales como ataques eléctricos o bombas y talismanes que proveen mejoras pasivas permanentes.

El diseño de niveles del mundo de Minecraft Dungeons II presenta un cambio estructural respecto al primer juego. Esto gracias a la substitución de la selección de niveles aislados por un mapa abierto e interconectado que une los distintos biomas de la superficie con la dimensión del Sift. Los jugadores pueden trasladarse libremente entre zonas, interactuar con personajes NPC que asignan misiones secundarias y explorar rutas alternativas. Para la movilidad se ha incorporado la capacidad de saltar, lo que permite sortear obstáculos y realizar ataques aéreos. Adicionalmente, los proyectiles de las armas a distancia ya no dependen de una reserva limitada de flechas, sino que se recargan automáticamente con el tiempo.

Cero contrucción y más loot

El sistema de botín y mejora, esta se gestiona en la base del refugio de los valientes a través de tres comerciantes principales: la Tienda General, el Encantador y el Herrero. A medida que se invierten recursos en mejorar estos comercios, se accede a un catálogo de mayor rareza y potencia. El sistema de encantamientos permite añadir hasta tres niveles de efectos especiales a las armas y armaduras utilizando libros de encantamiento y divisas del juego como Esmeraldas y Fragmentos de Alma.

Sin embargo, esta mecánica genera cierta fricción con el bucle de juego. Ya que, debido a que el equipamiento se reemplaza constantemente por objetos de mayor nivel al avanzar por las zonas, aplicar encantamientos durante las etapas tempranas suele derivar en un gasto ineficiente de recursos o en desincentivar la experimentación con nuevas armas encontradas. Por otro lado, la maniobra de esquive presenta un tiempo de recuperación prolongado, el impacto de los golpes recibidos carece de una respuesta física clara y la dificultad muestra fluctuaciones marcadas que van desde enfrentamientos extremadamente sencillos hasta picos de alta exigencia, que obligan al jugador a tener que hacer equipo con otros o a mejorar sustancialmente su equipamento.

¿Y las batallas contra jefes?

Los enfrentamientos contra los jefes y minijefes son sin lugar a dudas los puntos de mayor exigencia en Minecraft Dungeons II. A diferencia de las oleadas de enemigos comunes, cada jefe cuenta con patrones de ataque bien definidos que obligan al jugador a formular estrategias específicas, evaluar el equipamiento equipado e incluso reconsiderar las mejoras de las armaduras antes de volver a intentar el combate. Entre los minijefes figuran criaturas conocidas como el Enderman o versiones corruptas de mayor resistencia. Estas batallas destacan por variar la dinámica habitual de presionar botones de ataque continuo, exigiendo un uso preciso de los artefactos de curación, el posicionamiento en el terreno y la coordinación en el modo cooperativo.

¿Qué se puede hacer luego de pasar Minecraft Dungeons II?

La campaña principal de Minecraft Dungeons II es bastante corta. Ya que, esta se completa en un tiempo aproximado de 10 horas, alcanzando alrededor de 15 horas para revisar la totalidad del contenido disponible. Una vez finalizada la historia, el contenido del endgame se limita a completar misiones secundarias pendientes y destruir Generadores de Tormentas para obtener recursos de mejora y botín aleatorio. Además, es en esta etapa del juego donde el sistema de optimización de personajes alcanza su máximo potencial, permitiendo consolidar combinaciones específicas de armaduras, talismanes y armas encantadas para enfrentamientos jefes y escenarios en la máxima dificultad o para participar en sesiones cooperativas en línea brindando apoyo a otros jugadores.

En cuanto al desempeño técnico en PC, ya que Minecraft Dungeons II además de estar en Steam es un juego Xbox Play Anywhere, el título mantiene una tasa de fotogramas estable —incluso en los momentos de mayor estrés gráfico— y dispone de puntos de guardado frecuentes en el mapa abierto. No obstante, en un par de ocasiones experimentamos congelamientos en la pantalla durante batallas con múltiples efectos en pantalla, problemas de fluctuación en las animaciones de las secuencias cinematográficas y situaciones donde el personaje queda atascado en la geometría del escenario, requiriendo reiniciar la partida desde el último punto guardado.

Reseña de Minecraft Dungeons II hecha con una copia digital para Xbox Series provista por Xbox Latinoamérica. El juego también está disponible en Nintendo Switch, PlayStation 5 y PC vía Windows y Steam.