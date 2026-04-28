Tendremos resultados explosivos en Minecraft cuando agreguen los géiseres y cubos de azufre con TNT

No ha pasado mucho tiempo desde que recibimos una buena cantidad de contenido con la actualización ‘Pequeña invasión’, pero siempre queremos más y más. Es por eso que Mojang ya empezó a mostrar algunos de los nuevos objetos y características que recibiremos en la próxima actualización de Minecraft —sea cuando sea eso— entre los que tenemos los efectos «explosivos» de los géiseres y de los cubos de azufre con TNT.

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Así es, tras la próxima actualización —o ya mismo si tienen acceso a Java Snapshot— podremos «alimentar» los cubos de azufre con bloques de TNT. Vamos a poder encenderlos después de hacerlo para producir resultados «caóticos». Ya verán ustedes mismo lo que pasa cuando los prueben.

Otra novedad que tendrá Minecraft en esa futura actualización son los géiseres. Estos se forman cuando un bloque de magma se genera bajo un bloque de azufre que a su vez se encuentre bajo varios bloques de agua (de uno a cuatro). Eso hará que el agua salga disparada, arrojando por los aires lo que se encuentre sobre ella.

Como dijimos, estas nuevas características no están disponible aún en las versiones completas del juego, pero ya se pueden probar en los ‘snapshots’ de Java Edition y pronto estará disponibles también en los ‘previews’ de la versión Bedrock en teléfonos móviles, PC y Xbox. Si no saben cómo activar las betas, sigan estas instrucciones.

Minecraft está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, dispositivos móviles, PC, Linux, Mac y otras plataformas. También se puede encontrar para viejas consolas como PS3 y Xbox 360, pero estas versiones ya no reciben actualizaciones regulares.