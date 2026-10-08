Minecraft tendrá una actualización gratis de Nintendo Switch a Switch 2 por tiempo limitado, conoce hasta cuándo tienes plazo

Nintendo y Mojang Studios confirmaron detalles sobre la actualización gratis de la versión de Switch a la de Switch 2 para Minecraft, la cual estará disponible por tiempo limitado. Los jugadores podrán acceder a esta si adquirieron la versión original de Nintendo Switch en formato digital. Será posible reclamar gratis la versión equivalente para Nintendo Switch 2 en la eShop hasta el 31 de enero del 2027. Según Nintendo, esta opción estará disponible en la mayoría de los territorios.

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También es posible obtener un descuento en la Deluxe Collection o en la Ultimate Collection. Actualmente hay descuentos del 75% y del 60%. Cabe señalar que aunque Minecraft también se ha vendido en formato físico para Nintendo Switch, no hay noticias sobre una actualización para quienes posean dicha copia en cartucho. Los mundos creados en Nintendo Switch se pueden transferir, así que puedes retomar la partida justo donde la dejaste.

El popular pack Super Mario Mash-Up también se actualiza para sacarle el máximo partido a sus gráficos Vibrant Visuals en Switch 2. Recuerda que el pack Super Mario Mash-Up es exclusivo de las versiones de Minecraft para Nintendo, e incluye un mundo personalizado con temática de Mario, música y aspectos únicos. Puedes explorar lugares emblemáticos como el castillo de Peach y la Plaza Delfino dentro de Minecraft.

La versión nativa de Minecraft para Nintendo Switch 2 sale el 27 de octubre.