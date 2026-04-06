Mineros de datos de Resident Evil Requiem descubren una «forma final» de Victor Gideon no usada en el juego

La más reciente entrega de la serie de zombis de Capcom está llena de secretos, revelaciones sobre el ‘lore’ de la saga y detalles curiosos, pero algunos de los elementos más interesantes son aquellos que no están presentes realmente en el juego, pero se esconden en su código. Recientemente se descubrió entre los datos de Resident Evil Requiem varios modelos asociados al villano Victor Gideon que no aparecen en el juego, incluyendo uno que parece ser una transformación extra, posiblemente su verdadera «forma final».

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El equipo del ‘streamer’ japonés umedajapan, conocido recientemente por jugar Resident Evil Requiem con mods absurdos y graciosos, descubrió dos modelos de Victor Gideon no usados en el código del juego. Uno de ellos lo muestra con una sola «ala» (posiblemente pretendía ser usado como versión «herida» durante la primera fase de la pelea final) y el otro es una transformación bastante loca.

Esta transformación —que no tiene texturas— muestra una grotesca criatura con varias cabezas de Gideon, tentáculos con bocas y apéndices por todas partes. En lugar de parecerse a la forma final del Némesis del ‘remake’ de RE3, como se ve al final del juego, nos recuerda más a las mutaciones extremas que podía lograr el Virus-G visto en RE2 y su ‘remake’.

Esta es la publicación original del equipo que lo descubrió.

Por alguna razón, el equipo de desarrollo de Resident Evil Requiem decidió no seguir adelante con esta criatura y presumiblemente fue reemplazada por la que vemos en la versión final del juego. También es posible que se tratara de una transformación extra. Lo más probable es que haya sido abandonada porque era muy difícil de animar o porque las mecánicas asociadas con su batalla no resultaron divertidas o emocionantes. A menos que Capcom se pronuncie sobre este descubrimiento, no lo sabremos.

De todos modos, siempre es interesante descubrir esta clase de contenido cortado y especular cuál era su propósito en el juego.

Resident Evil Requiem es un juego de acción y ‘survival horror’ de Capcom. Está disponible para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.