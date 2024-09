Mira cómo pelea Toushiro Hitsugaya en Bleach: Rebirth of Souls

Es lunes de Bleach y esta semana, Bandai Namco la abre compartiendo el tráiler que muestra cómo pelea Toushiro Hitsugaya, el capitán de la décima división del Gotei 13.

Toushiro Hitsugaya pelea con su zanpakuto llamada Hyōrinmaru, la cual con sus propiedades de hielo le permite tener una mecánica de lucha única. Esta se expresa en la forma de un medidor especial que tiene el personaje llamado Tenso Jyurin, el cual al acumular tres niveles se activa y le da a Toushiro Hitsugaya una mejora enorme en algunas de sus técnicas. Sin embargo, la barra se drenará si no conectamos ningún golpe o si el enemigo nos hace daño.

Soten Hyugeki es el movimiento de presión espiritual de Toushiro Hitsugaya. Este hace que Hitsugaya haga un ataque instantáneo —que se puede ejecutar lejos del oponente— y envía bloques de hielo sobre el oponente. Su segundo movimiento de presión espiritual, es un ataque rápido que se puede enlazar con otras acciones. Finalmente, el Bankai de Toushiro Hitsugaya —Daiguren Hyōrinmaru— mejora las habilidades de Hyōrinmaru y aumenta el tamaño y duración de la barra Tenso Jyurin.

Cuáles son los personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls?

Por el momento se desconoce la cantidad de personajes que tendrá Bleach: Rebirth of Souls en su lanzamiento. Lo que sí sabemos es que, el grupo de luchadores de Bleach: Rebirth of Souls estará conformado por personajes de los arcos de la sociedad de almas y la de los Arrancar del ‘manga’ de Tite Kubo.

Lista de personajes jugables de Bleach: Rebirth of Souls presentados por Bandai Namco:

Para que consolas estará disponible Bleach: Rebirth of Souls?

Bleach: Rebirth of Souls es un juego de pelea (arena Fighter), el cual tendrá multijugador local y en línea. Ambos enfrentarán a los jugadores en combates 1 Vs. 1. Bleach: Rebirth of Souls estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam. Cabe resaltar que el juego aún no cuenta con clasificación y se desconoce su fecha o año de lanzamiento. Sin embargo, en el panel de Anime Expo 2024, los desarrolladores recalcaron que Bleach: Rebirth of Souls es un proyecto que celebra los 20 años de la animación de Bleach. Este ‘anime’ debutó en octubre del 2004. Así que es probable que, el lanzamiento de Bleach: Rebirth of Souls coincida con el estreno de la tercera parte de Bleach: Thousand-Year Blood War llamada «el conflicto».

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica