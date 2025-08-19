Cómo completar la misión secreta de historia de Fortnite Capítulo 6 Temporada 4

Todas las temporadas del juego suelen tener una o más misiones secretas relacionadas con la historia que recompensan la curiosidad de los jugadores. la Temporada 4 de Fortnite Capítulo 6 no es la excepción y hay una misión oculta que podemos completar para ganar XP y demostrarle a la R.X.O. que estamos totalmente comprometidos con la guerra contra el enjambre de bichos.

Esta misión oculta o secreta dice Destruye tres muñecos de entrenamiento. Estos se encuentran en el Cuartel General de R.X.O. en el punto que pueden ver en el mapa a continuación. El rectángulo rojo de la segunda imagen marca exactamente el lugar en que están los objetivos.

Los objetivos son en realidad dibujos de los bichos usados para prácticas de puntería afuera de uno de los edificios de la R.X.O. Pueden ver la ubicación de los tres en las siguientes imágenes. Podemos derribarlos con disparos normales de cualquier arma.

Una vez hayamos encontrado y destruido los tres muñecos de entrenamiento, aparecerá el mensaje diciendo que completamos la misión oculta de historia de Fortnite Capítulo 6 Temporada 4. Recibiremos 20.000 XP como recompensa. Es posible que esta no sea la única misión secreta de la temporada. Si descubrimos otra, haremos una guía al respecto.