Cómo completar todas las misiones de ‘Historias de Springfield’ de Los Simpson en Fortnite

Esta temporada, así que tenemos que conseguir toda la XP que podamos no solo completando las tradicionales metas y misiones diarias, semanales y de Impulso, sino también misiones secretas. Esta guía de Fortnite les ayudará a completar todas las misiones de ‘Historias de Springfield’ que hacen referencia a momentos y icónicos de Los Simpson. Los verdaderos fanáticos de la serie seguramente van a descubrir muchas de ellas simplemente siguiendo su curiosidad y queriendo revivir momentos divertidos de la serie, pero los demás van a necesitar ayuda.

En total hay ocho misiones de historia y 13 misiones de ‘Historias de Springfield’ de Los Simpson en Fortnite y cada una de ellas nos otros 5000 XP + 1000 XP extra por la misión repetible

Misiones secretas

Libera a los sabuesos

En la Mansión Burns entramos a la oficina del Señor Burns e interactuamos con el botón que hay sobre su escritorio. También se puede hace en su oficina en la Planta nuclear.

Eso invocara a los guardias sabuesos como aliados y completará otra de las misiones secretas ‘Historias de Springfield’ de Los Simpson en Fortnite.

Siéntate en el sofá de Los Simpson

Tenemos que ir a la casa de Los Simpson en la Avenida Siempreviva e interactuar con su icónico sofá.

NOTA: Esta misión sufría del algunos ‘bugs’ en el lanzamiento de la temporada y fue temporalmente deshabilitada. Es posible que cuando intenten hacerla no puedan interactuar con el sofá.

Desprende la rosquilla de Lard Lad

Solo tenemos que ir a Rincon Rosquilla (parte sur del mapa) y destruir la estatua de Lard Lad.

Esta es una referencia al episodio 134 ‘La casita del terror VI’, en el que Homero le roba su dona gigante y cobra vida.

Pisa un rastrillo

Hay rastrillos en el edificio justo al sur del jardín de la Mansión Burns. Aunque la misión dice «pisa un rastrillo», parece que tenemos que pararnos sobre al menos tres diferentes en rápida sucesión para que

Esta es una referencia al episodio 83: ‘Cabo de miedosos’. En este, Bob Patiño se para repetidas veces sobre rastrillos.

Derriba la cabeza de la estatua de Jeremías Springfield

Solo tenemos que disparar unas pocas veces contra la estatua que esta en el centro de la Plaza de Springfield, en el centro del mapa.

Esta es una referencia al episodio 8 ‘El héroe sin cabeza’ de la serie, en el que Bart le corta la cabeza a la estatua para impresionar a sus compañeros de escuela.

Encuentra a Mr. Chispas

Para encontrarlo tenemos que excavar este montículo en el el quemadero de neumáticos usados al sur de Avenida Siempreviva.

Esta es una referencia al episodio 175 ‘Pregúntale a Marge’, en el que Homero encuentra una caja de detergente japonés con su cara.

Haz una broma telefónica a Moe

Tenemos que interactuar con el teléfono que está dentro de la Taberna de Moe en la Plaza de Springfield o en la parte sur de la Planta Nuclear, cerca de la entrada.

Grafitea Springfield

Hay varios puntos en los que aparece el ícono de ‘espray’. Si tratamos de usar un espray en esas paredes, solo podremos hacer un grafiti de El Barto.

Hay una pared que podemos pintar en Rincón Rosquilla (parte sur del mapa), al este de la estatua de Lard Lad y otra en la entrada a la Mansión Burns (en el este del mapa).

Es posible que haya más lugares en los que se pueda completar esta misión.

Salta el desfiladero de Springfield

El desfiladero se encuentra en la frontera pasando de Campamento Krusty a Avenida Siempreviva. Debemos llegar desde el este con un automóvil y usar un turbo para saltar.

Fortnite_20251103182009

Esta es una referencia al episodio 21 ‘Bart el temerario’, en el que Bart intenta saltar el desfiladero en su patineta pero es interrumpido por Homero, que termina haciéndolo en su lugar y accidentándose.

Pesca a Blinky

Debemos pescar en uno de los puntos de pesca hasta que nos salga un pez de tres ojos.

Encuentra una Hamburgueja al vapor

Las Hamburgueja al vapor pueden aparecer al azar en la cocina de cualquier casa. Recomendamos buscar en Avenida Siempreviva, que es la zona con más casas del mapa.

Es hora de humillar con tu mejor ‘JA-JA’

Para que aparezca Nelson a burlarse, tenemos que derrotar a un jefe.

Los jefes que aparecen en el mapa de Los Simpson en Fortnite son Marge Bruja, Homero el malo y Krusty el payaso. Nosotros solemos encontrarlos al sur de campamento Krusty, pero no siempre aparecen allí.

De acuerdo al grupo de análisis de datos de Fortnite Osirion.gg, este es el mapa de lugares en los que pueden aparecer los jefes y el porcentaje de probabilidades de que lo hagan. Podemos confirmar que los lugares en que es más probable que aparezcan están por el centro del mapa.

SIMPSONS SEASON BOSS LOCATIONS 🔥



you asked for it – we deliver💪

3 bosses spawn per match. pic.twitter.com/IOpH11sZ7c — Osirion (@osirion_gg) November 3, 2025

Esas son todas las misiones de Historias de Springfield que encontramos en lanzamiento en Fortnite, pero es posible que agreguen más a medida que avance la temporada.

Misiones de historia

Estas misiones están disponibles solamente hasta el martes 11 de noviembre de 2025, entonces serán reemplazadas por otras.

Etapa 1 de 8 – Visita tres ubicaciones con nombre

No tiene que ser en la misma partida, solo visiten diferentes zonas del mapa hasta que la desbloqueen.

Etapa 2 de 8 – Destruye los letreros cambiados por Homero

A lo largo de las carreteras del mapa veremos letreros de velocidad alterados. Debemos dispararles, arrollarlos o golpearlos para destruirlos. Solo tenemos que destruir cinco.

Etapa 3 de 8 – Usa un gesto cerca de un jefe para hablar con él

Los jefes que aparecen en el mapa de Los Simpson en Fortnite son Marge Bruja, Homero el malo y Krusty el payaso. Nosotros solemos encontrarlos al sur de campamento Krusty, pero no siempre aparecen allí.

De acuerdo al grupo de análisis de datos de Fortnite Osirion.gg, este es el mapa de lugares en los que pueden aparecer los jefes y el porcentaje de probabilidades de que lo hagan. Podemos confirmar que los lugares en que es más probable que aparezcan están por el centro del mapa.

SIMPSONS SEASON BOSS LOCATIONS 🔥



you asked for it – we deliver💪

3 bosses spawn per match. pic.twitter.com/IOpH11sZ7c — Osirion (@osirion_gg) November 3, 2025

Una vez aparezca uno, hagan un gesto cerca de ellos para activar su diálogo y así completar esta misión.

Etapa 4 de 8 – Inflige daño a jefes

En la etapa anterior vimos cómo encontrar a los jefes del mapa de Springfield para hablar con ellos, ahora tenemos que dispararles para sacar otra de las misiones de historia de Los Simpson en Fortnite.

Etapa 5 de 8 – Convence a Homero de que renuncie al poder

Después de completar la misión anterior, viajamos a la Planta nuclear y hablamos con Homero. Seleccionamos las opciones de diálogo con el símbolo de admiración.

Etapa 6 de 8 – Expresa tus opiniones en el ayuntamiento

Después de hablar con Homero, vamos al Ayuntamiento de Springfield y aparecerá la opción de destruir 25 objetos en 90 segundos.

Etapa 7 de 8 – Encuentra una malteada

Debemos encontrar una malteada. Pueden aparecer al azar en cofres o comprarlas de las máquinas de malteadas en los diferentes Burd-E-Mart del mapa. Luego debemos llevársela a Homero siguiendo la ruta que aparece en menos de 4 minutos.

Etapa 8 de 8 – Busca el control remoto en la casa de Los Simpson

Hay cinco controles remotos en la casa de Los Simpson en Avenida Siempreviva. Una vez los revisamos, debemos volver a hablar con Homero en la Planta Nuclear y finalmente con Hope en Rincón Rosquilla.

Recuerden que las misiones de historia solo están disponibles solamente hasta el martes 11 de noviembre de 2025, entonces serán reemplazadas por otras. Las misiones secretas de ‘Historias de Springfield’ parece que estarán disponibles hasta el final de la actual temporada de Fortnite.