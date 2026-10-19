Mitya (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

El experto del Real Consorcio de Energía de Snezhnaya se va a escapar nuevamente de su trabajo para unirse a nuestro equipo. Mitya llegará a Genshin Impact en la versión 7.2 así que vamos preparándonos para recibirlo con recomendaciones de ‘build’ con sus mejores armas, equipo, conjuntos de artefactos, recoger sus materiales de mejora y más detalles de este personaje y su curiosa bufanda.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Hoyoverse. Seguir

Toda la información que tenemos aquí está basada en la beta y es posible que cambie en la versión final.

Cómo conseguir a Mitya

El banner de este personaje estará listo junto al parche de actualización a la versión 7.2 en la noche del martes 3 de noviembre de 2026 para Latinoamérica y en la mañana del miércoles 4 para España.

Mientras el gachapón o ‘banner’ de Mitya se encuentre disponible podremos gastar Destino Entrelazado en él para hacer deseos. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de ese gachapón no es Mitya, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que saquemos en el mismo ‘banner’ sí será él.

Una vez este gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y podría estar de regreso en el futuro.

Habilidades

Ataque normal – Reacción en cadena

Normal – Realiza hasta tres ataques que infligen Daño Electro.

Realiza hasta tres ataques que infligen Daño Electro. Cargado – Consume Aguante para infligir Daño Electro en una AdE frente a sí mismo después de un corto tiempo de canalización. Si en el campo de batalla ya hay un núcleo de detección sobrecalentado creado por Mitya y este tiene al menos una baliza de gradiente , en su lugar, realizará el Ataque Cargado especial Implosión de gradiente , el cual no consume Aguante, infligirá una vez Daño Electro en el AdE frente a sí mismo y al mantener pulsado consumirá continuamente balizas de gradientes. Por cada baliza de gradiente consumida, infligirá una vez frente a sí mismo Daño Electro en el AdE considerado como daño de Superconductor Estelar.

Consume Aguante para infligir Daño Electro en una AdE frente a sí mismo después de un corto tiempo de canalización. Si en el campo de batalla ya hay un creado por Mitya y este tiene al menos una , en su lugar, realizará el Ataque Cargado especial , el cual no consume Aguante, infligirá una vez Daño Electro en el AdE frente a sí mismo y al mantener pulsado consumirá continuamente balizas de gradientes. Por cada baliza de gradiente consumida, infligirá una vez frente a sí mismo Daño Electro en el AdE considerado como daño de Superconductor Estelar. Descendente – Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad elemental – Estipulación: Detección de variables

Inflige Daño Electro en el AdE y crea un núcleo de detección de distintas formas dependiendo de si se pulsa una vez o se mantiene pulsado. Durante 6 segundos después de usar la Habilidad Elemental se puede volver a pulsar una vez la Habilidad Elemental para cambiar el estado del núcleo de detección. Este cambio solo se puede realizar una vez cada 1.5 segundos.

Núcleo de detección estable : Sigue continuamente a los enemigos cercanos y cada cierto tiempo inflige Daño Electro en el AdE. Cuando Mitya ya no pueda llevar más balizas de gradientes, este dispositivo consumirá las nuevas balizas que se creen para infligir Daño Electro en el AdE considerado como daño de Superconductor Estelar. Cuando termine la duración del núcleo de detección o cuando se cree uno nuevo, se consumirán todas las balizas de gradientes que lleve Mitya para infligir Daño Electro en el AdE considerado como daño de Superconductor Estelar en función de la cantidad de balizas consumidas.

: Sigue continuamente a los enemigos cercanos y cada cierto tiempo inflige Daño Electro en el AdE. Cuando Mitya ya no pueda llevar más balizas de gradientes, este dispositivo consumirá las nuevas balizas que se creen para infligir Daño Electro en el AdE considerado como daño de Superconductor Estelar. Cuando termine la duración del núcleo de detección o cuando se cree uno nuevo, se consumirán todas las balizas de gradientes que lleve Mitya para infligir Daño Electro en el AdE considerado como daño de Superconductor Estelar en función de la cantidad de balizas consumidas. Núcleo de detección sobrecalentado: Mientras este dispositivo esté activo y Mitya tenga al menos una baliza de gradiente, podrá realizar el Ataque Cargado especial Implosión de gradiente, el cual no consume Aguante.

Habilidad definitiva – Inflige Daño Electro en el AdE y crea 3 balizas de gradientes.

Baliza de gradiente: Cuando Mitya está en el equipo, tras causar una reacción de Superconductor Estelar, en lugar de crearse el habitual prisma brilloestelar se creará una baliza de gradiente que dura 6 s. Mitya puede consumir las balizas de gradientes para producir diversos efectos. Las balizas seguirán al personaje en uso y, al ser creadas, convertirán el área cercana en un campo estrellapolar. Mitya puede llevar varias balizas de gradientes, con un límite inicial de 4. Una vez alcanzado el límite, al crear una nueva baliza de gradiente se reiniciará la duración de todas las balizas.

Habilidades pasivas

Cuando haya rocas destruibles en los alrededores, el núcleo de detección estable podrá eliminarlas rápidamente y cuando Mitya esté en el equipo no será necesario consumir energía Kresnik para crear una creación de hielo supremo: fuente de calor simple.

Bendición fulgorestelar: Acuerdo de confidencialidad – Cuando un personaje del equipo cause una reacción de Superconductor, esta se transformará en una reacción de Superconductor Estelar. Al causar la reacción de Superconductor Estelar, en lugar de crear un prisma brilloestelar, se creará en las cercanías una baliza de gradiente cada 1.5 s durante 3 s. Estas balizas pueden ser llevadas por Mitya y harán que un área más grande cercana a ellas se transforme en un campo estrellapolar. Además, el daño base de las reacciones de Superconductor Estelar de todos los personajes cercanos del equipo aumentará en un 0.028% por cada punto de Maestría Elemental que tenga Mitya. Como máximo, dicho daño puede aumentar en un 14% de esta manera. Mitya entrará en el estado de esplendor: Superconductor Estelar mientras se encuentre dentro de un campo estrellapolar.

Fuente de presión de referencia (Nivel 20+) – Fortalece el núcleo de detección creado con la Habilidad Elemental, Estipulación: Detección de variables.

Estable : por cada baliza de gradiente que tenga Mitya, la Maestría Elemental de todos los personajes cercanos del equipo aumenta en 30 pts.

: por cada baliza de gradiente que tenga Mitya, la Maestría Elemental de todos los personajes cercanos del equipo aumenta en 30 pts. Sobrecalentado: después de que cualquier personaje cercano del equipo cause una reacción de Superconductor Estelar, la cantidad de balizas de gradientes obtenidas aumenta de manera que se obtiene una cada 1.5 s durante 6 s.

Reactivo ultraexplosivo no seguro (Nivel 60+) – Aumenta a 10 s la duración de las balizas de gradientes. Además, tras crear una baliza de gradiente, la Prob. CRIT de Mitya aumenta en un 5% durante 15 s. Este efecto puede acumularse hasta 4 veces.

Mejores armas para un ‘build’ de Mitya

El arma icónica de Mitya Edicto Selloastral (5★) será un Catalizador disponible en el banner de armas al mismo tiempo que este personaje y es la mejor que podemos elegir en cualquier build.

Aumenta en un 24% el Daño CRIT. Al usar la Habilidad Elemental, el portador de esta arma obtiene el efecto de “compuesto cristalino”, el cual aumenta su Maestría Elemental en 48 pts. durante 20 s. Mientras este efecto esté activo, cuando los personajes cercanos del equipo causen una Reacción Elemental, el portador también obtendrá una carga de “ley de combustión”, lo que aumentará su Maestría Elemental en 24 pts. adicionales. Este efecto puede acumularse hasta 3 veces y dura hasta que termine el efecto de compuesto cristalino o hasta que se vuelva a usar la Habilidad Elemental. Esplendor: Superconductor Estelar: cada carga de ley de combustión también aumentará en un 12% el Daño CRIT de la reacción de Superconductor Estelar infligido por el portador de esta arma.

Otras armas recomendadas para un ‘build’ de Mitya si no consiguen esta son las siguientes. Lo qué más debemos aumentar es su Maestría Elemental y en segundo lugar su Daño CRIT.

Corazón del invierno (4★) – El portador de esta arma obtiene el efecto de “pacto de sangre argénteo”, de manera que, por cada personaje Cryo que haya en el equipo, la Maestría Elemental del portador aumenta en 24 pts., y por cada personaje Electro que haya en el equipo, su ATQ aumenta en un 4.8%. Estos efectos pueden ser proporcionados por un máximo de 4 personajes Cryo o Electro. Esplendor: Destello Estelar: cambia el efecto de pacto de sangre argénteo, de manera que, por cada personaje Cryo o Electro que haya en el equipo, la Maestría Elemental del portador aumenta en 20 pts., y su daño de Destello Estelar aumenta en un 6%.

Eco del corazón (4★) – Tras causar una Reacción Elemental, la Maestría Elemental del portador de esta arma aumenta en 60 pts. durante 12 s. Tras causar una reacción de Destello Estelar, el daño de Destello Estelar del portador aumenta en un 16% durante 12 s. Estos efectos se pueden activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

Escarcha del albor (4★) – Tras golpear a un enemigo con un Ataque Cargado, la Maestría Elemental aumenta en 72 pts. durante 10 s. Tras golpear a un enemigo con una Habilidad Elemental, la Maestría Elemental aumenta en 48 pts. durante 10 s.

Choque de Reyes (4★) – Tras usar su Habilidad Elemental, el portador de esta arma obtiene durante 6 s el efecto de “leyes del tablero”, el cual aumenta el ATQ en un 20% y la Maestría Elemental en 100 pts. Este efecto solo puede activarse una vez cada 12 s y no se puede acumular. Cuando el portador de esta arma golpee a un enemigo con un Ataque Cargado mientras “leyes del tablero” esté activo, la duración de dicho efecto se prolongará 6 s. Como máximo, la duración puede prolongarse 6 s de esta forma.

Laud de la luz celestial (4★) – Tras usar la Habilidad Elemental, la Maestría Elemental del portador de esta arma aumenta en 100 pts. durante 20 s.

Jade sacrificial (4★) – Cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso durante más de 5 s, su Vida Máx. aumenta en un 32% y su Maestría Elemental aumenta en 40 pts. Este efecto se anulará cuando el portador de esta arma entre en el campo de batalla y permanezca en él durante 10 s.

Si no tienen ninguna de estas armas, equipen la que mejor les resulte y acomoden el resto del build de Mitya para sacarle ventaja. Estas son solo recomendaciones y no es obligación conseguirlas. Es posible que en el futuro lleguen otras armas que sirvan mejor que estas al personaje.

Mejor composición de equipo para Mitya en Genshin Impact

Aunque sus Núcleo de detección pueden hacer pensar que Mitya es un sub-dps (y de hecho puede funcionar bien como uno), la forma en que esto potencian su ataque cargado lo puede convertir en un DPS muy poderoso si tiene el arma y equipo apropiados en su build.

Lo que necesitamos en un equipo de Mitya son personajes Cryo que permitan activar reacciones estelares y soportes que lo curen o escuden. Si tienen a Odette ella es perfecta para acompañar a Mitya y el nuevo personaje de cuatro estrellas Valeri lo puede proteger con sus escudos a la vez que causan daño extra. Una excelente sanadora para este equipo que sigue potenciando reacciones es Qiqi.

Otros personajes que podemos tener en consideración pueden ser Viajera Cryo para reacciones estelares, Beidou para escudar y Kuki Shinobu para sanar. Otro sanador electro puede ser Kuki Shinobu o Escoffier si prefieren apoyar a Odette. Todos estos equipos se benefician mucho del arma Corazón del invierno (4★) si la tienen equipada en Mitya.

Como siempre decimos, estas son solo recomendaciones. Pueden hacer un buen build para Mitya usando los personajes que quieran, pero elijan con cuidado sus armas y artefactos para que le saquen provecho. Es posible que en el futuro lleguen nuevos personajes que también hagan un buen equipo con Mitya.

Mejores conjuntos de artefactos

No hay duda de que el mejor set de artefactos para cualquier ‘build’ de Mitya en Genshin Impact es Desilución congelada en las sombras (cuatro piezas).

Dos piezas : ATQ + 18%

: ATQ + 18% Cuatro piezas: El daño infligido por la reacción de Superconductor aumenta en un 80%, y el de la reacción de Superconductor Estelar aumenta en un 40%. Cuando el portador de este conjunto de artefactos ataca a un enemigo afectado por Superconductor o Superconductor Estelar, la Prob. CRIT de dicho ataque aumenta en un 16%.

También pueden optar por conjuntos que aumenten la Maestría Elemental como:

Instructor (dos o cuatro piezas)

Orquesta del errante ( dos o cuatro piezas)

cuatro piezas) Sueños aureos ( dos o cuatro piezas)

cuatro piezas) Flor olvidada del paraiso (dos piezas)

Noche de la revelación del cielo (dos piezas)

Constelaciones

Si Mitya les sale varias veces su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

C1 – Observador de lo ausente: El límite de balizas de gradientes que se pueden llevar aumenta a 5. Al usar la Habilidad Elemental, Estipulación: Detección de variables, se creará una baliza de gradiente adicional. Mientras el núcleo de detección esté activo, el Daño CRIT de tu personaje en uso del equipo aumentará en un 40%.

Además, al crear una baliza de gradiente, Mitya recupera 10 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo puede activarse una vez cada 8 s.

C2 – Materia silenciosa no inerte: Mientras el núcleo de detección esté activo, la RES Cryo y la RES Electro de todos los enemigos que haya dentro del campo estrellapolar se reducirán en un 20%. Además, si el núcleo de detección creado está Estable: la Maestría Elemental de todos los personajes cercanos del equipo aumenta en 123 pts. Si está

Sobrecalentado: la Maestría Elemental de tu personaje en uso del equipo aumenta en 234 pts.

C3 – Cuerda y nudos de topología invariable: Aumenta el nivel de habilidad de Estipulación: Detección de variables +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C4 – Isótopos de desintegración: Cuando en el campo de batalla haya un núcleo de detección creado por Mitya, por cada 5 balizas de gradientes consumidas, el núcleo infligirá una vez a los enemigos cercanos Daño Electro en el AdE considerado como daño de Superconductor Estelar en una cantidad equivalente al 300% de la Maestría Elemental de Mitya.

C5 – Ley periódica definitoria: Aumenta el nivel de habilidad de Ataque normal: Reacción en cadena +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C6 – Puertas de la razón de la transición elemental: Fortalece el núcleo de detección, de manera que, si el núcleo creado está ·Estable: el núcleo de detección inflige un 115% de su daño original. Sobrecalentado: al consumir una baliza de gradiente, hay un 34% de probabilidad de crear una nueva. Además, el daño de Superconductor Estelar de todos los personajes cercanos del equipo asciende en un 20%.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Mitya en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Mitya

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Amatista vajrada 3x Semilla quimérica 3x Sombrillarrugada cristalina 20.000 40+ 3x Fragmento de Amatista vajrada 15x Semilla quimérica 10x Sombrillarrugada cristalina 2x Ancla estabilizadora rota 40.000 50+ 6x Fragmentos de Amatista vajrada 12x Célula quimérica simbiótica 20x Sombrillarrugada cristalina 4x Ancla estabilizadora rota 60.000 60+ 3x Trozos de Amatista vajrada 18x Célula quimérica simbiótica 30x Sombrillarrugada cristalina 8x Ancla estabilizadora rota 80.000 70+ 6x Trozos de Amatista vajrada 12x Organismo Quimérico Primigenio 45x Sombrillarrugada cristalina 12x Ancla estabilizadora rota 100.000 80+ 6x Turquesa Amatista vajrada 24x Organismo Quimérico Primigenio 60x Sombrillarrugada cristalina 20x Ancla estabilizadora rota 120.000

La Amatista vajrada en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a ciertos jefes en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a ciertos jefes en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Semilla quimérica, Célula quimérica simbiótica y Organismo quimérico primigenio se obtienen derrotando a los enemigos Monstruos Quiméricos Aberrantes de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Monstruos Quiméricos Aberrantes de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Sombrillarrugada cristalina se puede encontrar en Snezhnaya (zonas agregadas en la versión 7.2)

se puede encontrar en Snezhnaya (zonas agregadas en la versión 7.2) El objeto Ancla estabilizadora rota se consigue derrotando a un nuevo jefe de nivel 30 o superior en Snezhnaya.

Guía de materiales de mejora de talentos de Mitya

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Mitya. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas del amor 6x Semilla quimérica 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía del amor 3x Célula quimérica simbiótica 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía del amor 4x Célula quimérica simbiótica 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía del amor 6x Célula quimérica simbiótica 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía del amor 9x Célula quimérica simbiótica 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía del amor 4x Organismo Quimérico Primigenio 120.000 Mora 1x Máscara del Doctor Virtuoso Nivel 8 6x Filosofía del amor 6x Organismo Quimérico Primigenio 260.000 Mora 1x Máscara del Doctor Virtuoso Nivel 9 12x Filosofía del amor 9x Organismo Quimérico Primigenio 450.000 Mora 2x Máscara del Doctor Virtuoso Nivel 10 16x Filosofía del amor 12x Organismo Quimérico Primigenio 700.000 Mora 2x Máscara del Doctor Virtuoso 1x Corona de la sabiduría

Los textos del amor se obtienen en el Dominio de la maestría: Meditación en Snezhnaya, como recompensas de algunas misiones, en cofres y en el evento Torneo de expedicionarios temerarios

se obtienen en el Dominio de la maestría: Meditación en Snezhnaya, como recompensas de algunas misiones, en cofres y en el evento Torneo de expedicionarios temerarios Los objetos Semilla quimérica, Célula quimérica simbiótica y Organismo quimérico primigenio se obtienen derrotando a los enemigos Monstruos Quiméricos Aberrantes de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Monstruos Quiméricos Aberrantes de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Máscara del Doctor Virtuoso se obtiene al derrotar al jefe semanal El Doctor de nivel 70 o más en Dominio de la Reminiscencia en Nod Krai o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Mitya.

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Mitya en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.