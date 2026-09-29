Mitya y Valeri serán los personajes de la versión 7.2 de Genshin Impact, fecha y primeros detalles

Dos habitantes de Snezhnaya que ya habíamos tenido el gusto de conocer se van a unir muy pronto a nuestras filas, si tenemos las Protogemas suficientes. Hoyoverse ya reveló oficialmente que en los gachapones de la versión 7.2 de Genshin Impact se podrá obtener por primera vez a Mytia y a Valeri. Vamos a revelar todo lo que sabemos sobre ellos y la fecha en que se unirán al juego.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Hoyoverse. Seguir

Esta información fue compartida mediante la cuentas en español oficiales en redes sociales sociales.

Mitya, el desacatador de normas

Rareza: ★★★★★

★★★★★ Arma : Catalizador

: Catalizador Cuña Estelar : Electro

: Electro Constelación: Nodus Gordianus

Como ya sabemos por nuestras interacciones con él en anteriores versiones de Genshin Impact, Mitya es un experto del Real Consorcio de Energía de Snezhnaya. Pero a diferencia de lo que se espera de un investigador, no es dado a entregarse por completo a su trabajo. A veces se escapara para a disfrutar de las nuevas obras de la Compañía Korolevski, comer en el Restaurante Podvorye o recorrer las calles de la ciudad. Solo debe tener cuidado de que Valeri no lo descubra.

Mitya será un personaje Sub-DPS que crea Primas Electros de diferentes tipos en el campo de batalla que luego explotar para causar daño en un área de efecto.

Valeri, el baluarte atronador

Rareza: ★★★

★★★ Arma : Espada

: Espada Cuña Estelar : Electro

: Electro Constelación: Ursus Magnus

El Capitán del Batallón de Misiones Especiales de Snezhnaya tiene el dudoso orgullo de prácticamente haberse convertido en guardaespaldas de Mitya y en la persona encargada de asegurarse que el investigador cumpla con sus horarios de trabajo.

Valeri es un personaje de soporte creador de escudos que, a diferencia de otros personajes similares, tiene habilidades que escalan con ATQ, no con HP.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la versión 7.2 de Genshin Impact con los nuevos personajes Mitya y Valeri?

La versión 7.2 llegará en la noche del martes 3 de noviembre de 2026. Lo más probable es que tanto Mitya como Valeri sean parte de la fase 1 de banners que empezará en ese mismo momento. Si por alguna razón uno o los dos pertenecen a la fase 2, tendremos que esperar a que aparezcan en la noche del martes 24 de noviembre.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS5, Xbox Series X|S, para PC mediante Epic Games Store (y pronto mediante Steam) y para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.