MLB The Show 23: cuándo sale y qué contiene la edición de colección

Sony Computer Entertainment ha anunciado que Jasrado Prince Hermis Arrington «Jazz» Chisholm Jr., jugador de los Marlins de Miami, será el jugador que protagonizará la portada de MLB The Show 23, el juego oficial de la Mayor League Beisbol. Adicionalmente, gracias a un nuevo tráiler, San Diego Studio ha revelado cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de MLB The Show 23.

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de MLB The Show 23?

El juego de la pelota caliente es bastante popular en la zona caribe de Colombia, así como en los paises de la región norte de Sur América. Teniendo en cuenta lo anterior es normal que se pregunten cuándo sale MLB The Show 23. Afortunadamente, la espera no será muy larga. Ya que, MLB The Show 23 será estrenado el 28 de marzo.

¿En qué plataformas estará disponible MLB The Show 23?

PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC (Steam, EGS) son las plataformas en las que está disponible MLB The Show 23.

Desde hace tres años MLB The Show 23 es multiplataforma. Gracias a esto, el juego de béisbol de Sony Computer Entertainment está disponible en consolas de anterior y actual generación. Cabe resaltar, que MLB The Show 23 estará disponible para los suscriptores de Xbox Game Pass desde el 28 de marzo.

Este ees el contenido de la edición de colección de MLB The Show 23, el juego oficial de la Mayor League Beisbol.

¿MLB The Show 23 tiene juego cruzado?

Si bien MLB The Show 23, el juego oficial de la Mayor League Béisbol, es multiplataforma hay que tener en cuenta que no cuenta con juego cruzado. Sin embargo, nuestro progreso sí se puede llevar a otras plataformas gracias al progreso cruzado. Para acceder a esta característica se debe crear una cuenta en TheShow.com y sincronizar los perfiles de Xbox Live, PlayStation Network, Nintendo Switch Online, Steam o Epic Games Store.

Fuente: Sony Computer Entertainment