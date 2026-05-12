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¿Habrá un MMO de Palworld? Una nueva marca registrada genera rumores

¿Cuántos clones de Pokémon por servidor?

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A pesar de las comparaciones con Pokémon, los escándalos, las demandas de Nintendo y la pérdida masiva de jugadores, Palworld sigue siendo un título muy popular y exitoso. No nos extraña que quieran convertirlo en una franquicia y ya sabíamos que hay un juego móvil en desarrollo, pero ahora las cosas apuntas a que ese u otro nuevo juego de Palworld podría ser un MMO.

La publicación Gematsu reveló que el estudio PocketPair registró una nueva marca para Estados Unidos y Corea del Sur llamada Palworld Online. También registró un nuevo logo que compartimos a continuación.

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PocketPair no se ha pronunciado al respecto y eso ha permitido que los rumores sobre qué es realmente Palworld Online comiencen a proliferar. La idea más popular es que se tratará de un MMO en el universo de Palworld, ya que el juego original ya soporta multijugador hasta para 32 personas en un mismo servidor. Este podría ser el juego móvil ya anunciado o un proyecto totalmente nuevo.

Pero no hay que ilusionarse demasiado. También podría ser un modo especial de juego, un servicio o incluso un plan de suscripción para conseguir ventajas y cosméticos en el juego original.

Se lo que sea tendremos que esperar un anuncio oficial por parte de PocketPair. Se supone que la versión 1.0 de Palworld saldrá este mismo año y cuando esté lista tal vez nos enteremos de qué es realmente Palworld Online.

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Palworld es un juego de acción, supervivencia y aventura con elementos multijugador y coleccionismo de criaturas disponible para PS5, Xbox Series X|S y para PC y Mac mediante Steam.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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