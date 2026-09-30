El MMO Final Fantasy XI ahora tiene una versión gratis sin restricciones de tiempo y con un nivel máximo aumentado

Aunque Final Fantasy XIV es uno de los MMORPG más populares de los últimos años y ha sido trementamente rentable para Square Enix, el anterior MMO de la compañía no ha dejado de funcionar a pesar de llevar casi 25 años activo y todavía tiene una base de usuarios muy fieles. Hablamos de Final Fantasy XI, el cual seguramente se volverá aún más jugado ahora que su versión gratis es mucho más atractiva.

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En el sitio web oficial del juego se anunció que a partir del miércoles 30 de septiembre de 2026, la versión ‘Free Trial’ de FFXI para PC dejará de ser limitada a solo 14 días para pasar a no tener restricción alguna de tiempo. Una vez la bajamos y comenzamos a jugar, podemos disfrutarla indefinidamente. El nivel máximo que podemos alcanzar en esta versión también fue aumentado de nivel 50 a nivel 75.

Por el lado negativo, en esta versión no podremos acceder a las áreas lanzadas en expansiones, no podremos cargar más de 100.000 gil , intercambiar objetos con otros jugadores, crear escuadrones ni tener más de tres personajes activos. Para poder acceder a esos servicios tendremos que comenzar a pagar.

Si ustedes ya «gastaron» su cuenta en la anterior versión gratis, pueden volver a usarla para aprovechar las nuevas condiciones y no tienen necesidad de crear una nueva.

Si están interesados en probar la versión gratis de Final Fantasy XI para aprovechar que ya no tiene restricciones de tiempo, pueden descargarla aquí. Tengan en cuenta que la versión de FFXI disponible en Steam no está disponible para muchos países de America Latina, incluyendo Colombia.