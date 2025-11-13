Videojuegos

Habrá un MMORPG de Horizon para móviles, no lo anunciaron para PS5

Aloy no es la única cazadora de máquinas de este mundo.

Por Julian Ramirez
Desde que conocí el primer Horizon Zero Dawn vi el enorme potencial que tenía su mundo más allá de la historia de Aloy. De inmediato imaginé lo genial que sería un juego en el que pudiera formar equipo con otros jugadores para cazar las enormes bestias robóticas al estilo de un Monster Hunter. Ese sueño finalmente se me cumplirá con el anuncio del MMORPG Horizon Steel Frontiers, pero mi felicidad no es completa porque solo lo anunciaron para PC y dispositivos móviles, no para PS5 que es la consola en que podría disfrutarlo.

El anuncio de este juego —que está siendo desarrollado por el estudio coreano NCSoft, responsables de Guild Wars y Lineage— se dio mediante un video de más de 10 minutos que pueden ver a continuación. En éste pueden escuchar a los directivos de NCSoft y Guerrilla hablar sobre el proyecto, la jugabilidad y personalización de personajes. Pueden ponerle subtítulos en español.

Hay que aclarar que este NO es el título multijugador de Horizon en el que está trabajando Guerrilla. Ese es otro proyecto diferente. Tampoco debemos confundirlo con Light of Motiram, el juego chino tan parecido a Horizon que ocasionó que Sony demandara a TENCENT. De hecho, nos enteramos de su existencia en enero de 2025, cuando corrían rumores de que había sido cancelado.

Aunque los escenarios de este MMORPG nos recuerdan mucho a los vistos en el ‘oeste prohibido’ de Horizon Forbidden West, se desarrollará en un nuevo lugar llamado las «Tierras muertas» que se basan en los estados de Arizona y Nuevo México de Estados Unidos.

Además de poder crear un nuevo personaje, tendremos todo tipo de armas cuerpo a cuerpo diferentes a la lanza de Aloy, enfrentaremos nuevos tipos de enemigos y tendremos mecánicas especiales como equipar nuestra montura con las armas que tumbamos de las bestias.

Pueden ver más detalles de la jugabilidad en el siguiente video. ¿No les recuerda a Monster Hunter?

Aunque lo que hemos visto luce bastante bien, tiene un gran problema y es que está siendo desarrollado con teléfonos en mente y no lo anunciaron para PlayStation 5. Esto tiene molestos a algunos fans de Horizon que preferirían que llegara a consolas. Se podrá jugar en PC usando la plataforma PURPLE, pero no será una versión dedicada para computadoras sino el mismo juego móvil.

A estas alturas no sabemos si el MMORPG Horizon Steel Frontiers será un juego gratis con microtransacciones, si será de pago o si usará algún plan de suscripción.

