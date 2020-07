La triste historia de los MOBA basados en franquicias populares

Las cosas parecían estables en el mundo de los MOBA. Desde hace un buen tiempo, League of Legends se estableció como rey absoluto del género, mientras que otros como DOTA 2, SMITE, Heroes of the Storm y Arena of Valor están más que satisfechos con el nicho de jugadores que crearon, aunque no estén en la cima. Entonces salió Pokémon a alterarlo todo de nuevo.

El recientemente anunciado Pokémon Unite llegará a un mercado que parece absolutamente cerrado. Como un país que llega a pelear una guerra después de que esta ha terminado. Sin embargo, la fuerza de la marca Pokémon puede hacer que muchos nuevos jugadores decidan explorar este género. Incluso podría ‘robarle’ jugadores a otros títulos.

El caso es que Pokémon no es el primer nombre popular que intenta irrumpir en el mundo de las ‘arenas de batallas multijugador en línea’ a lo largo de una década. Varios estudios trataron de crear “sus propios LoL” con listas de personajes conocidos, pero todos ellos fracasaron y los juegos desaparecieron.

Es hora de recordar los títulos que “cayeron en combate.”

Guardians of Middle-Earth

La primera franquicia en saltar al mundo de los ‘clones de League of Legends’ fue, sorpresivamente, El Señor de los Anillos. En 2012, Guardians of Middle-Earth creyó que podía llenar el hueco que existía por la falta de MOBA en consolas. Tuvo versiones para PlayStation 3 y Xbox 360, pero las reseñas fueron mediocres y el público no demostró mucho interés en el juego. Para ser sinceros, Warner Bros. no le hizo mucha publicidad y muchos fanáticos de la saga ni siquiera conocieron su existencia.

El principal problema con Guardians of Middle-Earth era que, a pesar de la gran cantidad de DLC que se pusieron a la venta, no era un juego gratuito. Eso desanimó a potenciales jugadores. En 2015 ya habían apagado los servidores de la versión de PS3 y pronto siguieron los de las demás versiones.

Warhammer Online: Wrath of Heroes

La saga Warhammer es bien conocida por “no decirle que no a nada”. Existen —sin exagerar— cientos de juegos de esta franquicia, pertenecientes a todos los géneros posibles. Obviamente tuvieron un MOBA en 2012 que estaba siendo desarrollado por Bioware Mythic. Lo triste es que Warhammer Online: Wrath of Heroes ni siquiera pudo abandonar su fase beta, la cual fue cancelada menos de un año después.

La razón no fue falta de interés de potenciales jugadores, sino que EA decidió poner a Bioware Mythic a trabajar en títulos móviles. Ese no fue el único intento de Warhammer de invadir el género.

Warhammer 40,000: Dark Nexus Arena

El segundo intento llegó en 2015. Lo más interesante de Warhammer 40,000: Dark Nexus Arena es que mezclaba los elementos característicos de los MOBA con una jugabilidad propia de un ‘twin-stick shooter’. El resultado fue una experiencia rápida e intensa.

El juego entró en su fase de acceso anticipado en mayo de 2015, pero tampoco duró un año allí antes de ser cancelado.

King of Fighters Online

Si un grupo de personajes pueden usar sus movimientos y poderes en un juego de peleas, la lógica dice que también pueden hacerlo en una arena multijugador. En 2013, el estudio surcoreano DragonFly obtuvo de SNK los derechos para hacer un MOBA del popular KOF y de inmediato fue lanzado en Tailandia, donde la saga es muy popular.

Como pueden ver, es un clon descarado de LoL con ‘skins’ de The King of Fighters. No sabemos bien qué pasó, pero el experimento no duró mucho. La página oficial del juego ya no está en línea y no hay forma de jugarlo. De todos modos, el estudio nunca planeó lanzarlo en el resto del mundo.

Adventure Time: Battle Party

¡Hasta Cartoon Network se subió a la arena de los MOBA! En Adventure Time: Battle Party podíamos elegir entre una buena cantidad de personajes de la excelente serie animada para participar de combates tres-contra-tres en el mismo estilo de League of Legends. Obviamente, la jugabilidad era mucho más simplificada.

Este juego se volvió bastante popular gracias a que podía ser jugado directamente desde el navegador. Incluso hubo intentos de crear una escena competitiva. Tristemente, ya no está disponible en la página de Cartoon Network.

Infinite Crisis

Los superhéroes no se podían quedar por fuera de esta moda. Gracias a la enorme cantidad de versiones que tiene cada uno de los personajes de DC Cómics, parecía que Superman, Wonder Woman, Aquaman y compañía eran perfectos para este género que se suele monetizar vendiendo ‘skins’. Así nació Infinite Crisis, el MOBA de superhéroes.

Infinite Crisis parecía un éxito seguro cuando salió al mercado en marzo de 2015 tras pasar casi dos años en beta, pero en agosto del mismo año ya había apagado sus servidores. A pesar de su gran cantidad de personajes y variados modos de juego, perdió jugadores muy rápidamente.

Star Wars: Force Arena

Si Star Wars tiene hasta un juego de pelea, ¿cómo no iba a tener un MOBA? Force Arena no solo tomó elementos de otros juegos de ese género, sino de otro grande del mundo móvil: Clash Royale. Los jugadores podían personalizar y potenciar a sus personajes y vehículos usando cartas.

Star Wars: Force Arena era un juego gratuito y parecía que iba a tener un buen futuro. Se lanzó en 2016 solo con elementos de la era de la Rebelión, pero con el tiempo se le agregaron personajes, vehículos y escenarios de las eras de las Guerras Clon y la Nueva República. Lastimosamente, el juego fue retirado de las tiendas a comienzos de 2019 y los servidores dejaron de funcionar. Este es el mismo destino que han sufrido la mayoría de juegos móviles de esta franquicia.

Marvel Super War

Si DC lo intentó, Marvel también tenía que hacerlo. Super War no se aleja mucho de los MOBA estándar, pero con una jugabilidad optimizada para controles táctiles, ya que se trata de un título para dispositivos móviles.

Como era de esperarse, Marvel Super War dejó de funcionar en… ¡Un momento! ¡Este juego todavía está vivo! Así es. Este título está disponible de forma gratuita para iOS y Android. Apenas salió al mercado en diciembre de 2019. ¡Aprovechen a jugarlo antes de que sufra el mismo destino de todos los demás!

Fueran buenos o malos juegos, que la mayoría de estos títulos hayan desaparecido es una tragedia y otra muestra más de la importancia de la preservación de videojuegos. ¿Sufrirá Pokémon Unite el mismo destino? Vamos a averiguarlo.