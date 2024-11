El nuevo MOBA Supervive tendrá un servidor en Latinoamérica, fecha de la beta abierta

Un juego que resultó ser bastante popular durante el pasado Steam Next Fest fue la obra del estudio Theorycraft Games, formado por veteranos desarrolladores de juegos como League of Legends, Valorant, Overwatch, Legends of Runeterra, Apex Legends, Destiny y Halo. Su nombre es Supervive y será un MOBA gratis que los jugadores de nuestra región podrán disfrutar sin muchas preocupaciones de ‘lag’, pues tendrá un servidor en Latinoamérica y se acerca la fecha de la beta abierta en que podrán probarlo.

Si no conocen el juego, vean este video para que se hagan una mejor idea de cómo es.

Aunque sería fácil compararlo con títulos como LoL, es claro que Supervive tiene una personalidad propia y mecánicas especiales que los hacen diferente al conocido título de Riot Games. Va a ser difícil competir en un mercado dominado por los grandes, pero parece que tiene potencial para hacerse un espacio y construir una buena comunidad.

¿Cuál es la fecha de la beta abierta de Supervive?

Pueden comenzar a jugar Supervive cuando empiece la beta el miércoles 20 de noviembre de 2024 y la buena noticia es que ese mismo día estará listo el servidor de Latinoamérica. Este se encuentra ubicado en Sao Paulo, Brasil.

Pueden descargar la beta en Steam una vez esté disponible.